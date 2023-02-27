Скончался политолог Глеб Павловский

Ему был 71 год

27 февраля 2023, 14:45, ИА Амител

Кадр из видео: YouTube

Российский политолог Глеб Павловский скончался в возрасте 71 года. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на его друга.

Уточняется, что Павловского не стало в ночь на 27 февраля. Причина смерти не раскрывается.

Глеб Павловский – сооснователь Фонда эффективной политики, занимавшийся политтехнологическими консультациями и проведением избирательных кампаний. С 2005 по 2008 год вёл программу "Реальная политика" на канале НТВ. Также был награждён медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2008) и трижды отмечен благодарностями президента РФ.