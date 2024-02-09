Скончался президент HeadHunter Михаил Жуков
Дата и место прощания пока не определены
09 февраля 2024, 22:42, ИА Амител
Поминальная свеча / Фото: unsplash.com
Президент российской компании HeadHunter Михаил Жуков умер в возрасте 56 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
"Для HeadHunter и наших сотрудников уход Михаила невосполнимая безвременная утрата, приносим соболезнования всем родным и близким", – говорится в сообщении.Дата и место прощания пока не определены.
Жуков родился 10 июня 1967 года. Занимал пост гендиректора с 2008 по 2022 год. С марта 2023 года он стал президентом компании.
Как отметили в HH, в первые годы своего руководства Михаил Жуков вывел компанию в лидеры в России, а после – в тройку крупнейших мировых сайтов по поиску работы.
05:23:32 10-02-2024
Почему не дожил до 65-и? Призвать к ответу посмертно.
12:02:16 10-02-2024
Печально, что такими молодыми люди умирают.Наверно, "сгорел"на работе .Царство ему небесное, хоть лично его и не знаю.