Скончался режиссер Александр Пономарев

За свою карьеру Пономарев выпустил более 100 спектаклей на радио, в театрах Москвы, России и за рубежом

18 апреля 2024, 22:25, ИА Амител

Александр Пономарев / Фото: РАМТ

Режиссер Александр Пономарев скончался в возрасте 64 лет. Об этом сообщили в Российском академическом молодежном театре (РАМТ).

Пресс-служба в Telegram-канале не уточнила причину смерти режиссера.

"Он обладал удивительной способностью слышать стиль, атмосферу и особое дыхание эпохи, про которую говорил. Мастер литературного театра, способный пересочинить легендарную постановку футуристов или скрестить Островского и Хлебникова", – отметили там.В РАМТ добавили, что в общей сложности за свою карьеру Пономарев выпустил более 100 спектаклей на радио, в театрах Москвы, России и за рубежом, а также создал театр-студию "Чет-нечет" (при "Творческих мастерских").