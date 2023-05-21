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Скончался замминистра науки и высшего образования Петр Кучеренко

Ему стало плохо в самолёте, врачи не смогли помочь

21 мая 2023, 13:33, ИА Амител

Кадр из видео
Кадр из видео

На 47-м году жизни скончался заместитель министра науки и высшего образования России Пётр Кучеренко. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки.

Кучеренко умер 20 мая. Ему стало плохо в самолёте, на котором российская делегация возвращалась из рабочей поездки на Кубу.

Борт приземлился в Минеральных Водах, к самолёту вызвали врачей, однако они не смогли спасти замминистра.

"Приносим глубокие соболезнования родным и близким Петра Александровича", – сказано в сообщении министерства.

Пётр Кучеренко – уроженец Дудинки, Красноярского края. Статс-секретарём – замминистра науки и образования он стал в июне 2021 года.

Комментарии 4

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Гость

15:08:41 21-05-2023

Муж Дианы Гурцкой. Жалко...Такой молодой...

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Анна

15:55:08 21-05-2023

Почему так уходят такие молодые. Вечная память. Самые искреннее соболезнование семье и родным.

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Гость

03:40:33 22-05-2023

А что госчиновники не проходят такую медкомиссию как в Армию и спецслужбы???А надо бы!!!!!!

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Гость

08:37:25 22-05-2023

Ну и где ожидаемая продолжительность жизни? Кои ратовали за повышение пенсионного возраста.... вот и примеры наглядные: журналист Сухачев... и т.п

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