Скончался замминистра науки и высшего образования Петр Кучеренко
Ему стало плохо в самолёте, врачи не смогли помочь
21 мая 2023, 13:33, ИА Амител
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На 47-м году жизни скончался заместитель министра науки и высшего образования России Пётр Кучеренко. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки.
Кучеренко умер 20 мая. Ему стало плохо в самолёте, на котором российская делегация возвращалась из рабочей поездки на Кубу.
Борт приземлился в Минеральных Водах, к самолёту вызвали врачей, однако они не смогли спасти замминистра.
"Приносим глубокие соболезнования родным и близким Петра Александровича", – сказано в сообщении министерства.
Пётр Кучеренко – уроженец Дудинки, Красноярского края. Статс-секретарём – замминистра науки и образования он стал в июне 2021 года.
15:08:41 21-05-2023
Муж Дианы Гурцкой. Жалко...Такой молодой...
15:55:08 21-05-2023
Почему так уходят такие молодые. Вечная память. Самые искреннее соболезнование семье и родным.
03:40:33 22-05-2023
А что госчиновники не проходят такую медкомиссию как в Армию и спецслужбы???А надо бы!!!!!!
08:37:25 22-05-2023
Ну и где ожидаемая продолжительность жизни? Кои ратовали за повышение пенсионного возраста.... вот и примеры наглядные: журналист Сухачев... и т.п