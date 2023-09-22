Скорая в Барнауле почти 400 раз за неделю не нашла больного после вызова

Всего за указанный период медики получили больше семи тысяч обращений

22 сентября 2023, 12:16, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Больше семи тысяч обращений получила станция скорой медицинской помощи в Барнауле с 14 по 20 сентября, а выезжали бригады 5792 раза.

Как рассказали в пресс-службе ССМП, 17 раз выезды были связаны с инфарктом, 82 – с инсультом. Больше тысячи выездов было к детям.

Отдельно медики выделили случаи, когда пациента на месте вызова не оказывалось. Всего за неделю таких выездов было 392.

Врачи посоветовали тем, кто сделал вызов, но вдруг понял, что ему больше не нужна помощь, позвонить диспетчеру и сообщить об этом. Бригада, которая приехала на вызов-пустышку, могла спасти жизнь другому человеку.