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Скорая в Барнауле почти 400 раз за неделю не нашла больного после вызова

Всего за указанный период медики получили больше семи тысяч обращений

22 сентября 2023, 12:16, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Больше семи тысяч обращений получила станция скорой медицинской помощи в Барнауле с 14 по 20 сентября, а выезжали бригады 5792 раза.

Как рассказали в пресс-службе ССМП, 17 раз выезды были связаны с инфарктом, 82 – с инсультом. Больше тысячи выездов было к детям.

Отдельно медики выделили случаи, когда пациента на месте вызова не оказывалось. Всего за неделю таких выездов было 392.

Врачи посоветовали тем, кто сделал вызов, но вдруг понял, что ему больше не нужна помощь, позвонить диспетчеру и сообщить об этом. Бригада, которая приехала на вызов-пустышку, могла спасти жизнь другому человеку.

Барнаул медицина скорая помощь

Комментарии 4

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Гость

12:24:59 22-09-2023

пациента на месте вызова не оказывалось --- если долго ехали, мог сам уже до больницы добраться. А может диверсии? Специально вызывают на левый адрес?

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Гость

12:38:55 22-09-2023

пока доедут или помер или отпустило или сам пошлепал в больницу

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Гость

17:46:51 22-09-2023

Гость (12:38:55 22-09-2023) пока доедут или помер или отпустило или сам пошлепал в больн... Если отпустило или своим ходом отправился в больницу - нужно позвонить и отменить вызов.

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Гость

15:15:41 22-09-2023

Не везёт с бригадами скорой помощи! то диагноз не тот ставят, то не туда привозят, а то по 2,5 часа едут!

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