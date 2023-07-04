Эффект "кармических узлов" ощутит на себе вся страна, предупреждает специалист

04 июля 2023, 12:19, ИА Амител

Фото: pixabay.com

Уже в июле 2023 года Россию ждёт "катастрофа", которую почувствует на себе каждый. Такой прогноз известного белорусского астролога Зои Климюк передает "АиФ-Новосибирск". Следует готовиться к трудностям, добавила специалист и даже назвала конкретную дату, когда всё случится.

По словам Климюк, самым тяжелом моментом для страны будет ночь с 16 на 17 июля.

"В ночь с 16 на 17 июля может случиться катастрофа. Это будет крайне непонятная ситуация, которая по-разному скажется на различных сферах человеческой жизни. Могут появиться конфликтные ситуации между близкими людьми, властями, чиновниками. Следует отказаться от споров и негатива в отношении окружающих. В противном случае придется длительное время решать сложившиеся трудности", - цитирует издание астролога.Но в этом эксперт видит лишь поводы для оптимизма. По её словам, "катастрофа" станет началом позитивных изменений для России. Результатом станет порядок, который удастся навести внутри страны.

"Со сменой кармических узлов, Россия вступает в очень важный период. Свою силу и мощь она уже показала – весь мир увидел, что представляет собой наша страна. Теперь пришло время позаботиться о людях", - рассказала Зоя Климюк. Астролог уточнила, что наибольшее внимание российское государство будет уделять сфере здравоохранения. Но при этом эксперт предрекает и большие изменения во власти. По её словам, некоторые чиновники лишатся своих постов, а богаты люди могут остаться без состояния.