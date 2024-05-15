СКР сообщил о задержании в Москве двух хирургов клиники Тимура Хайдарова

При этом представитель клиники утверждает, что для следственных действий в отношении Елагина и Кадзаева нет достаточных оснований

15 мая 2024, 22:25, ИА Амител

Наручники / Фото: pxhere.com

Сотрудники Следственного комитета РФ задержали в Москве двух сотрудников клиники пластического хирурга Тимура Хайдарова IQ Plastique. Как сообщает "Ъ" со ссылкой на пресс-службу ГСУ СКР по Москве, арестованы 28-летний врач-хирург и 45-летний заведующий хирургическим отделением.

По информации СМИ, задержанными оказались Илья Елагин и Тамерлан Кадзаев. При этом представитель клиники утверждает, что для следственных действий в отношении Елагина и Кадзаева нет достаточных оснований.

Напомним, что в апреле Роспотребнадзор приостановил работу клиники Хайдарова. В работе учреждения якобы обнаружили нарушения, которые допустило руководство.

Проверка началась после смерти пациента, которого 16 февраля оперировали в клинике Хайдарова. На следующий день он обратился в клинику, однако после повторной операции состояние мужчины лишь ухудшалось. Мужчину госпитализировали в другую больницу, где он впал в кому и умер.

Как сообщали СМИ, погибшим оказался продюсер Петр Гаврилов. После этого было возбуждено уголовное дело, а сотрудники СКР при содействии МВД и специалистов Росздравнадзора провели обыски по месту жительства руководства клиники.