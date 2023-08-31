Скрытый враг. Как вовремя распознать грибок и почему это важно?

Кандидат медицинских наук рассказала о главном "подвохе" грибковых инфекций

31 августа 2023, 11:00, ИА Амител erid: LjN8KZJuh

Грибок кожи / Фото: freepik.com

Грибковые заболевания – широко распространенное явление. Однако не все понимают, как именно его нужно лечить. Часто люди покупают в аптеке средства, которые "посоветовала подруга" или пытаются справиться методами народной медицины. При таком подходе некоторые мучаются годами. Но чтобы эффективно и быстро победить грибок нужна правильная и точная диагностика и грамотно подобранное лечение. Директор по лабораторной медицине лаборатории "ЛабКвест", кандидат медицинских наук Любовь Станкевич рассказала, как выявлять грибковую инфекцию кожи, волос и ногтей и кто находится в группе риска.

Что такое грибок и как им можно заразиться?

Дерматомикоз, или грибок в просторечье – крайне распространенное заболевание, особенно среди пожилых людей. У тех, кто старше 70 лет, доля зараженных достигает половины, а в целом эта инфекция встречается у каждого пятого человека.

"Особенно часто грибком заражаются те, кто ходит босиком в общественных местах – в пляжных зонах, спортзале, бассейне, сауне и хаммаме, салоне красоты или фитнес-центре", – предупредила врач.

По ее словам, это распространенный, но не единственный путь – передать грибок можно и через бытовые предметы или поверхности, такие как шезлонги, поручни, кафель, напольные покрытия и полотенца.

Если я всегда буду в обуви и с полотенцем, я никогда не заболею?

Соблюдение правил личной гигиены и санитарных норм снижает вероятность заражения, но не исключает его полностью. В некоторых случаях для этого достаточно даже небольшой концентрации возбудителя – к примеру, если кожа не выполняет барьерную функцию или у человека ослаблен иммунитет.

Кто вызывает грибковые заболевания и какие у них симптомы?

Виновниками таких инфекции обычно становятся грибки:

трихофитон;

эпидермофитон;

микроспорум.

Признаками заражения могут быть покраснение кожи, зуд, выпадение волос, утолщение ногтей и образование пузырей между пальцев. Проблема в том, что симптомы не уникальны для каждого грибка, в отличие от лечения.

"В таких случаях обычно применяют два метода диагностики: микроскопия и посев. Но первый способ не обеспечивает высокую точность, а второй занимает очень много времени – вплоть до полутора месяцев. В результате пациент либо рискует получить не точное лечение, либо продолжает месяцами распространять грибок. Одно из лучших решений в этой ситуации – комплексный ПЦР-тест", – рассказала врач.

Для выявления дерматомикоза лаборатория "ЛабКвест" первой ввела диагностику методом ПЦР. Исследование проверяет наличие в биоматериале ДНК грибков трихофитон, эпидермофитон и микроспорум и позволяет определить причину инфекции за четырое дня. А расшифровать результаты анализов и определить дальнейшие медицинские действия поможет сервис "Доктор Q".

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