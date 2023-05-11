Скульптуру веселого сибирского кота, установленную в Барнауле сегодня, убрали

Причиной послужили жалобы некоторых барнаульцев, которых не устроило оформление статуи

11 мая 2023, 23:07, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле демонтировали скульптуру весёлого сибирского кота в день установки. Как сообщает "Катунь 24", необычный памятник, установленный сегодня утром, простоял всего пять часов.

Причиной послужили жалобы некоторых барнаульцев, которых не устроило оформление статуи. Администрация Октябрьского района прислушалась к их мнению и решила убрать скульптуру.

Создатель инсталляции, художник Никола Питерский заявил, что теперь коту ищут новый дом. Возможно, им станет летняя терраса бара "Крыша".