Скульптуру веселого сибирского кота, установленную в Барнауле сегодня, убрали
Причиной послужили жалобы некоторых барнаульцев, которых не устроило оформление статуи
11 мая 2023, 23:07, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Барнауле демонтировали скульптуру весёлого сибирского кота в день установки. Как сообщает "Катунь 24", необычный памятник, установленный сегодня утром, простоял всего пять часов.
Причиной послужили жалобы некоторых барнаульцев, которых не устроило оформление статуи. Администрация Октябрьского района прислушалась к их мнению и решила убрать скульптуру.
Создатель инсталляции, художник Никола Питерский заявил, что теперь коту ищут новый дом. Возможно, им станет летняя терраса бара "Крыша".
08:43:40 12-05-2023
наверное конкретно этим гражданам надо установить скульптуру европейского гомосека, такая им точно понравилась бы.
09:28:57 12-05-2023
жалобы некоторых барнаульцев - перепись клиентов с луговой
09:31:40 12-05-2023
полюбасу это вконтактыши снос организовали. которые всем и всегда недовольны по причине отсутствия в их жизни витамина секс.
09:32:08 12-05-2023
Кот реально был полным отстоем, только умственно отсталым такое убожество может понравиться.
09:33:11 12-05-2023
А что веселого-то в статуе было ? Верх тупости и пошлости ...
09:33:52 12-05-2023
Возьмите интервью у жалобщиков. ИНТЕРЕСНО, ЧЕМ ОНИ МОТИВИРОВАЛИ.
09:38:35 12-05-2023
редакции (09:33:52 12-05-2023) Возьмите интервью у жалобщиков. ИНТЕРЕСНО, ЧЕМ ОНИ МОТИВИРОВ... Тем что г...., которое кто-то решил назвать скульптурой, не должно быть выставлено на улицах нашего города. Пусть скульптор-бездарь сам его вылизывает у себя дома
09:41:07 12-05-2023
Эстеть завалился и не снимая шлепанцев давай про красоту втирать.
09:42:12 12-05-2023
"коту ищут новый дом" Подарить Ельцин центру в Екатеринбурге. Такие скульпторы как раз благодаря ему вышли из подполья.
11:03:27 12-05-2023
а мне понравилось, смешной котях, я думаю если бы его оставили, у кота яйца бы блестели, народ для удачи их натер.
11:28:56 12-05-2023
А установить скульптуру "нормального" кота Денег не хватило??? Что эту пошлость решили выставлять на показ!
12:16:29 12-05-2023
Гость (11:28:56 12-05-2023) А установить скульптуру "нормального" кота Денег не хватило?... а в чем пошлость?
12:58:26 12-05-2023
Гость (12:16:29 12-05-2023) а в чем пошлость?... да тут всё просто. это зависть, у кота просто яйца есть, а у завистников их нету, вот и бесятся. Пошлость уважаемые граждане у вас в голове. во многих странах есть памятники и статуи обнаженных людей и ничего, никто себя как неадекватная школьница не ведет. а у вас в голове столько тараканов что вы в своем нездоровом воображении уже несчастного кота успели "опошлить" и напридумывать непонятно чего, при этом видимо считая себя невероятно культурно образованными и чуть ли не аристократией в 7 поколении по ходу. Проще надо быть, ничего в этой скульптуре не было такого плохого. можно этого котика перенести в новый медуниверситетовский сквер что на ленина- чкалова плз, очень хороший кот.
13:10:14 12-05-2023
Андрей (12:58:26 12-05-2023) да тут всё просто. это зависть, у кота просто яйца есть, а у... Дворник с замашками психиатра?
13:17:58 12-05-2023
Гость (13:10:14 12-05-2023) Дворник с замашками психиатра? ... воо "аристократия" подтянулась, ну давай, барин, расскажи мне за культуру, просвети дворника. Ты видимо себя невероятно умным считаешь, вот сейчас и посмотрим сколько там ума...
13:26:21 12-05-2023
Гость (13:10:14 12-05-2023) Дворник с замашками психиатра? ... Люди как правило в других видят либо то чего в них самих много, либо то что их окружает постоянно. В общем и целом вывод тут касательно Вас можно сделать по Вашим же словам...
11:31:02 12-05-2023
Установили скульптуру "Медведя" более-менее приличную! Так установите подобную скульптуру "адекватного" КОТА (кошки)
13:32:18 12-05-2023
ну давай, барин, расскажи мне за культуру, - а не барское это дело, холопам в разум втирать
13:43:02 12-05-2023
Гость (13:32:18 12-05-2023) ну давай, барин, расскажи мне за культуру, - а не барское эт... переходить на явные оскорбления вот истинный признак холопа... особенно когда понимаешь что не прав и сказать по этому поводу нечего, что и требовалось доказать. как обычно не удалось за аристократию прокатить, правда "барин"?
13:45:37 12-05-2023
Андрей (13:43:02 12-05-2023) как обычно не удалось за аристократию прокатить, правда "барин"?. да эти баре еще недавно зады за банями лопухами вытирали.