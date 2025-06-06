Сквер Комсомольской славы с капсулой времени благоустроили в Рубцовске по решению горожан

Территорию обновили в 2022 году благодаря голосованию жителей по федеральной программе

06 июня 2025, 12:40, ИА Амител erid: 2W5zFFwGX6p

Сквер Комсомольской славы / Фото: администрация Рубцовска

В Рубцовске продолжается голосование на zagorodsreda.gosuslugi.ru за территории, которые благоустроят в 2026 году. А в этом году здесь обновляют сразу два общественных пространства, победивших в народном голосовании в прошлом году. Всего за время реализации федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" новый облик получили 14 городских общественных территорий. Среди них особое место занимает сквер Комсомольской славы – это не просто уютный зеленый уголок в городе, а связующая нить между поколениями, соединяющая прошлое, настоящее и будущее.

История сквера

Сквер возвели в честь боевой и трудовой славы рубцовских комсомольцев. Открыли объект 3 августа 1974 года. Его создание стало настоящей народной стройкой – молодежь Рубцовска трудилась здесь под руководством партийных и комсомольских лидеров, вкладывая в каждый камень память о подвигах предков.

Две величественные стелы – страницы каменной книги истории. Одна увенчана орденом Трудового Красного Знамени, другая – комсомольским значком, здесь же хранится "капсула времени", послание к потомкам, вскрывать которую будут молодые рубцовчане в 2068 году.

В сквере установлены бюсты воинов Великой Отечественной войны – Героев Советского Союза Владимира Рублевского, Григория Добродомова и Ивана Федоренко. А в 1990 году здесь отрыли мемориальный комплекс, посвященный мужеству рубцовчан, погибших в Афганистане и в других локальных военных конфликтах, в 2013 году – мемориал сотрудникам Министерства внутренних дел, погибшим при исполнении служебного долга.

Как изменился сквер?

В 2021 году неравнодушные горожане в ходе онлайн-голосования по федеральной программе "Формирование комфортной городской среды" выбрали для благоустройства сквер Комсомольской славы, и уже в следующем году на его территории начались масштабные ремонтные работы. Сквер преобразился: появились пешеходные зоны с двухцветной бетонной плиткой, установлены современные скамейки и зоны отдыха, проведено архитектурное и уличное освещение. Общая сумма работ составила 21 млн рублей.

Сквер Комсомольской славы / Фото: администрация Рубцовска

Участвуйте в выборе территорий для благоустройства – пусть Рубцовск становится еще комфортнее, сохраняя при этом свою уникальную историю. До 12 июня 2025 года голосуйте за объекты благоустройства – 2026 на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru.

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края, ИНН 2225145249

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