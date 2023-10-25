Передвижная экспозиция пробудет в столице края три дня

25 октября 2023, 13:50, ИА Амител

































































































































































































































































































"Поезд Победы" в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Поезд-музей, посвященный Великой Отечественной войне, прибыл в Барнаул 25 октября. Это первая в мире выставка, которая расположена в движущихся вагонах. "Поезд Победы" колесит по России уже четвертый год и впервые приехал в столицу Алтайского края.

Всего 12 вагонов, 10 из которых с тематическими экспозициями. Историческую реальность воссоздали с помощью современных технологий: дополненной реальности, объемного звука и театрального освещения фигур. Здесь можно увидеть солдат, отправляющихся на фронт, провожающих их матерей, ужасы концлагерей, блокаду Ленинграда, воссозданный фрагмент интерьера советского бронепоезда "Илья Муромец" и многое другое. Сопровождается экскурсия аудиогидом.

К сожалению, все экскурсии на поезд в Барнауле уже забронированы. Однако, как рассказали amic.ru волонтеры проекта, пройтись по вагонам может любой желающий. Вход на экспозицию возле здания старого вокзала.

Кстати, в 2023 году проект дополнен новым вагоном о трех военных трибуналах над нацистами.

Как выглядит "Поезд Победы", смотрите в нашем фоторепортаже.