Сквозь года. Выставка "Поезд Победы" прибыла в Барнаул
Передвижная экспозиция пробудет в столице края три дня
25 октября 2023, 13:50, ИА Амител
Поезд-музей, посвященный Великой Отечественной войне, прибыл в Барнаул 25 октября. Это первая в мире выставка, которая расположена в движущихся вагонах. "Поезд Победы" колесит по России уже четвертый год и впервые приехал в столицу Алтайского края.
Всего 12 вагонов, 10 из которых с тематическими экспозициями. Историческую реальность воссоздали с помощью современных технологий: дополненной реальности, объемного звука и театрального освещения фигур. Здесь можно увидеть солдат, отправляющихся на фронт, провожающих их матерей, ужасы концлагерей, блокаду Ленинграда, воссозданный фрагмент интерьера советского бронепоезда "Илья Муромец" и многое другое. Сопровождается экскурсия аудиогидом.
К сожалению, все экскурсии на поезд в Барнауле уже забронированы. Однако, как рассказали amic.ru волонтеры проекта, пройтись по вагонам может любой желающий. Вход на экспозицию возле здания старого вокзала.
Кстати, в 2023 году проект дополнен новым вагоном о трех военных трибуналах над нацистами.
Как выглядит "Поезд Победы", смотрите в нашем фоторепортаже.
14:12:06 25-10-2023
пройтись по вагонам может любой желающий. ---- подробнее с этого места!? пжста
14:19:33 25-10-2023
Гость (14:12:06 25-10-2023) пройтись по вагонам может любой желающий. ---- подробнее с э... Простолюдинам и господам можно - народное единение такое.
14:17:15 25-10-2023
Сегодня утром в первый раз услышала и оказалось, что билеты все раздали. Они были бесплатные. В том году была такая же ситуация. КТО успел всё разобрать, если простые люди об этом даже не знали? И зачем нужны билеты, если вход свободный?
14:24:57 25-10-2023
Гость (14:17:15 25-10-2023) Сегодня утром в первый раз услышала и оказалось, что билеты ... А тебе лишь бы бесплатно!
14:52:07 25-10-2023
Гость (14:24:57 25-10-2023) А тебе лишь бы бесплатно! ... Мне лишь бы сходить! По себе не суди.
17:09:29 25-10-2023
Гость (14:24:57 25-10-2023) А тебе лишь бы бесплатно! ... Попрошайки как неистово минусят! На паперть встаньте!
17:38:56 25-10-2023
Гость (14:17:15 25-10-2023) Сегодня утром в первый раз услышала и оказалось, что билеты ... Я год назад в новостях по Катунь24 услышала что в списке городов будет Барнаул, мониторила их сайт несколько раз в неделю в течение года! Т.к очень сильно хотелось посетить эту выставку. У меня получилось забронировать билеты, завтра пойдем с мужем. Так что это реально. Многие ждали и мониторили, поэтому билеты за полтора часа разлетелись.
15:06:11 25-10-2023
Война, о которой мы до сих пор не знаем ни грамма правды, кормясь мифами и всякого рода домыслами.
18:43:31 25-10-2023
Гость (15:06:11 25-10-2023) Война, о которой мы до сих пор не знаем ни грамма правды, ко... Узнай! В чем проблема то?
17:00:39 25-10-2023
У меня отец с 1942 по 1945 воевал с немцами, раненый, с контузиями, он рассказывал как все было. Его брат старший погиб в Сталинграде в декабре 1942 года. Наша семья ту войну испытала по полной! И все другие семьи в СССР знают , поскольку война коснулась всех. Я не кормлюсь мифами и домыслами! Это на Украине сейчас кормят ложью и неправдой о той войне! Поэтому они и начали в 2014 году бомбить Донбасс и Луганщину!
18:35:50 25-10-2023
Еще не старый офицер запаса (17:00:39 25-10-2023) У меня отец с 1942 по 1945 воевал с немцами, раненый, с конт... судя по воевавшему отцу, вы уже в возрасте, к сожалению старость к вам пришла одна, мудрость вам чужда, от слова совсем, или вы молодой недалекий тролль, которого мамка кормит, но это не важно, я вырос в СССР, два деда погибли, помню пацаном реальных ветеранов, которые не любили фильмы про войну, как пропаганда кормила ложью и враньем, как по вокзалам побирались безногие, на деревянных тележках с шарикоподшипниками вместо колес, спившиеся ветераны, которые сгинули в нищете и безвестности про это время вообще молчу, прежде чем что то писать,нужно знать предмет, а вы похоже прожили жизнь не понимая сути ее, жалко, что такие, как вы ничего путного не дадут молодежи