Сладкая новогодняя коллекция. Чем удивит известная кондитерская сеть в этом году?

Сказочные торты и новогодние скидки от "Форне" станут приятным подарком для жителей Алтайского края

20 декабря 2024, 11:00, ИА Амител erid: 2W5zFHbgLvU

Торт от "Форне" / Фото предоставлено компанией

Уже более 30 лет кондитерская сеть "Форне" радует любителей сладкого разнообразием тортов, пирожных, рулетов и других традиционных и современных кондитерских изделий на основе натуральных ингредиентов. Некоторые – буквально шедевры.

В уходящем 2024 году компания выпустила эксклюзивную новогоднюю коллекцию сладостей в праздничном дизайне. Эти искусно украшенные и созданные вручную десерты создадут волшебную атмосферу на любом праздничном столе.

Торты в новогоднем оформлении / Фото: "Форне"

Каждый торт – настоящая кулинарная фантазия, которая понравится не только детям, но и взрослым. "Дед Мороз", "Снеговик", "Гномы", "Новогодняя елочка", "Волшебный домик" и "Рулет" не только сделают праздник особенным, но и станут отличным подарком для близких.

Торты в новогоднем оформлении / Фото: "Форне"

Новогодние торты готовят на основе уже давно полюбившихся десертов "Форне". Например, "Дед Мороз" и "Гном" – это уже давно полюбившийся торт "Мачо"; "Елочка" – обожаемая детьми "Черепашка". Для почитателей вкуса "Тирамису" кондитеры изготовят торт "Пенек" с двумя милыми гномами. Ценителям тортов "Восторг", с белковым кремом и "Каприз" кондитерская сеть также приготовит новогодние шедевры.

Торты в новогоднем оформлении / Фото: "Форне"

"Форне" предлагает и традиционные медовые пряники в новогоднем оформлении. Сладости можно преподнести в качестве подарка коллегам, друзьям, преподавателям. Также они станут отличным дополнением к новогодним сюрпризам для близких. Их готовят по особой рецептуре на алтайском меду.

Медовые пряники в новогоднем оформлении / Фото: "Форне"

Еще одним подарком от "Форне" стали два популярных торта со скидкой 20%:

классический "Наполеон" с его многослойностью и нежным кремом;

необычный "Восторг", состоящий из шоколадных бисквитов и легкого крема на сгущенном молоке.

Цены указаны для Барнаула, Белокурихи и Горного Алтая / Фото: "Форне"

Если же вы хотите заказать новогодний торт с оригинальным оформлением, то можете сделать это по телефону или WhatsApp*: +7 905-951-6443. Заказы на новогодние торты принимают до 25 декабря 2024 года.

Не упустите возможность порадовать себя и близких вкусными сладостями от надежного производителя с многолетним опытом в это волшебное время.

Кондитерская сеть "Форне" желает вам счастливых и сладких новогодних праздников!

Кондитерская сеть "Форне"

Адреса магазинов "Форне" в Барнауле

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ООО "Форне кондитер"

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