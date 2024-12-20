Сладкая новогодняя коллекция. Чем удивит известная кондитерская сеть в этом году?
Сказочные торты и новогодние скидки от "Форне" станут приятным подарком для жителей Алтайского края
20 декабря 2024, 11:00, ИА Амител erid: 2W5zFHbgLvU
Уже более 30 лет кондитерская сеть "Форне" радует любителей сладкого разнообразием тортов, пирожных, рулетов и других традиционных и современных кондитерских изделий на основе натуральных ингредиентов. Некоторые – буквально шедевры.
В уходящем 2024 году компания выпустила эксклюзивную новогоднюю коллекцию сладостей в праздничном дизайне. Эти искусно украшенные и созданные вручную десерты создадут волшебную атмосферу на любом праздничном столе.
Каждый торт – настоящая кулинарная фантазия, которая понравится не только детям, но и взрослым. "Дед Мороз", "Снеговик", "Гномы", "Новогодняя елочка", "Волшебный домик" и "Рулет" не только сделают праздник особенным, но и станут отличным подарком для близких.
Новогодние торты готовят на основе уже давно полюбившихся десертов "Форне". Например, "Дед Мороз" и "Гном" – это уже давно полюбившийся торт "Мачо"; "Елочка" – обожаемая детьми "Черепашка". Для почитателей вкуса "Тирамису" кондитеры изготовят торт "Пенек" с двумя милыми гномами. Ценителям тортов "Восторг", с белковым кремом и "Каприз" кондитерская сеть также приготовит новогодние шедевры.
"Форне" предлагает и традиционные медовые пряники в новогоднем оформлении. Сладости можно преподнести в качестве подарка коллегам, друзьям, преподавателям. Также они станут отличным дополнением к новогодним сюрпризам для близких. Их готовят по особой рецептуре на алтайском меду.
Еще одним подарком от "Форне" стали два популярных торта со скидкой 20%:
- классический "Наполеон" с его многослойностью и нежным кремом;
- необычный "Восторг", состоящий из шоколадных бисквитов и легкого крема на сгущенном молоке.
Если же вы хотите заказать новогодний торт с оригинальным оформлением, то можете сделать это по телефону или WhatsApp*: +7 905-951-6443. Заказы на новогодние торты принимают до 25 декабря 2024 года.
Не упустите возможность порадовать себя и близких вкусными сладостями от надежного производителя с многолетним опытом в это волшебное время.
Кондитерская сеть "Форне" желает вам счастливых и сладких новогодних праздников!
Кондитерская сеть "Форне"
Адреса магазинов "Форне" в Барнауле
Сайт
*WhatsApp ("Вотсап")
ООО "Форне кондитер"Реклама
11:50:01 20-12-2024
Самый вкусный торт в Форне - Остров Наслаждения
13:03:58 20-12-2024
Из сказочного у них там только цены😄
13:28:33 20-12-2024
Гость (13:03:58 20-12-2024) Из сказочного у них там только цены😄... а где те цены сейчас, которые вас полностью устраивают?
16:28:07 20-12-2024
Форне топ, вкусно!!!! СПАСИИИБАА!
00:25:16 21-12-2024
Уже лет 10 у ФОРНЕ торты не вкусные, и дорогие.