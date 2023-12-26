Славгородец украл у спящего соседа телевизор и сдал его в ломбард

Преступление раскрыли и теперь похитителю грозит реальный срок

26 декабря 2023, 11:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Полицейские раскрыли кражу телевизора в Славгороде. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, электротехнику за 20 тысяч рублей из дома 31-летнего мужчины украли, пока он спал.

Правоохранители провели расследование и выяснили, что к краже причастен 28-летний славгородец. Он знал, что его сосед не закрывает двери на ночь и воспользовался этим.

Телевизор похититель сдал в ломбард, выручив 2,5 тысячи рублей. Денежные средства он потратил на собственные нужды.

Полицейские возбудили уголовное дело по ст. 158 УК РФ "Кража".