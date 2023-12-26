Славгородец украл у спящего соседа телевизор и сдал его в ломбард
Преступление раскрыли и теперь похитителю грозит реальный срок
26 декабря 2023, 11:45, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Полицейские раскрыли кражу телевизора в Славгороде. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, электротехнику за 20 тысяч рублей из дома 31-летнего мужчины украли, пока он спал.
Правоохранители провели расследование и выяснили, что к краже причастен 28-летний славгородец. Он знал, что его сосед не закрывает двери на ночь и воспользовался этим.
Телевизор похититель сдал в ломбард, выручив 2,5 тысячи рублей. Денежные средства он потратил на собственные нужды.
Полицейские возбудили уголовное дело по ст. 158 УК РФ "Кража".
14:20:13 26-12-2023
Соседа сдал в ломбард? Это удивительно...