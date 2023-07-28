Следком рассказал о ходе расследования дела о падении вертолета в Республике Алтай

Сотрудники ведомства осмотрели место происшествия, назначили необходимые экспертизы

28 июля 2023, 16:35, ИА Амител

Фото: Telegram-канал "Чисто Новости"

Барнаульский следственный отдел на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК России продолжает расследование уголовного дела по факту падения вертолета в Республике Алтай. Как сообщает пресс-служба ведомства, сейчас его квалифицируют по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").

Установлено, что днем 27 июля вертолет Ми-8Т, следовавший по маршруту Карасук – Тюнгур – Белокуриха – Тюнгур – Карасук при заходе на посадку, во время касания земли задел хвостовой частью опору столба, после чего опрокинулся на правый бок.

На борту воздушного судна находились 3 члена экипажа и 13 пассажиров. Четверо человек погибли, двенадцать – получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Следователи осмотрели место происшествия, назначили необходимые экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.