Следком возбудил уголовное дело из-за гибели подростка от угарного газа на Алтае
5 января тело 16-летнего подростка обнаружили в частном доме в одном из сел Тогульского района
09 января 2024, 21:51, ИА Амител
Следственный комитет устанавливает обстоятельства гибели подростка в Тогульском районе Алтайского края. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.
Тело 16-летнего подростка обнаружили в частном доме в одном из сел района 5 января. У него зафиксировали признаки отравления угарным газом.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Отмечается, что несовершеннолетний находился дома один. При осмотре места инцидента следователи установили нарушения при эксплуатации печного оборудования.
Сейчас проводится необходимый комплекс следственных действий для установления обстоятельств произошедшего. Назначены экспертизы.
23:45:00 09-01-2024
Там явно мамаша гулящая. Ребенок дома один, она с малышом несколько дней справляла новый год в в соседней деревни. Чего не написали, в какой хлам она превратила дом, в котором ей дали пожить. Службы опеки однозначно должны на нее обратить внимание. Кстати, один дом у них в прошлом гору сгорел и погибший парень выпрыгивал из окна. Если не изменяет помять, в тот момент она гуляла с очередным мужиком. Уже в то время было понятно семья требует наблюдение. А произошла трагедия в районном поселке Тогул. Вот как после этого всего назвать такую мать....