Следователь Боков возвращается. 29 мая на Wink.ru пройдет премьера второго сезона "Фишера"

Хит с Иваном Янковским, основанный на реальных событиях, полон неожиданных поворотов

16 мая 2025, 11:00, ИА Амител erid: 2W5zFHc6Evt

Афиша предоставлена пресс-службой компании "Ростелеком"

Премьера долгожданного восьмисерийного триллера "Фишер. Затмение" (18+) пройдет 29 мая 2025 года эксклюзивно на платформе Wink.ru* – совместном проекте "Ростелекома" и НМГ.

В новом сезоне Евгений Боков и Валерий Козырев снова сталкиваются с изощренным и опасным преступником. Основанный на реальных событиях триллер наполнен неожиданными сюжетными поворотами и дополнит список оригинальных проектов Wink Originals*, в который входят "Слово пацана. Кровь на асфальте", "Комбинация", "Фишер", "Балет", "Чистые", "Ландыши. Такая нежная любовь" и другие.

Главные роли исполнили Иван Янковский, Ирина Старшенбаум и Александр Яценко. Продюсерский и сценарный дуэт сериала – Сергей Кальварский и Наталья Капустина, режиссер – Александр Цой. Производством занимается студия "Студия 812" по заказу "НМГ Студии".

В этой части герой Ивана Янковского, следователь Евгений Боков, предстанет в обновленном образе – с более твердым характером, новыми привычками и внешним видом. Его персонаж утратит ростовский акцент и будет появляться в элегантных костюмах.

"Я чувствовал большую ответственность во время работы над продолжением проекта. Первый сезон очень понравился зрителям, и это добавляло давления. Но одновременно эта ответственность и вдохновляла, для меня она, скорее, была мотивацией, чем грузом", – поделился ощущениями Иван Янковский.

Актер также рассказал, что для него важным было создать новую глубину персонажей и развить сюжет, чтобы не разочаровать поклонников сериала и сохранить интерес аудитории.

Первый сезон "Фишера" также основан на реальных событиях, а в главных ролях снялись Иван Янковский, Александр Яценко и Александра Бортич. Сериал стал одним из самых популярных на платформе Wink.ru, набрав высокий рейтинг 9,2.

"Фишер" удостоен двух премий "Золотой орел" – за лучший сериал онлайн-платформы и за лучшую мужскую роль в онлайн-сериале (Иван Янковский). Александру Бортич также номинировали в категории "Лучшая актриса онлайн-сериала". Кроме того, Иван Янковский стал лауреатом международной премии зрительских симпатий "Звезда театрала" в номинации "Лучшая роль театрального актера в кино".*Wink.ru ("Винк.ру"); Originals​ ("Орижиналс")

ПАО "Ростелеком"

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