Следователи начали проверку после информации о конфликте учеников на Алтае
Учителя знали о ситуации, но, предположительно, ничего не предприняли
25 апреля 2024, 11:31, ИА Амител
В Алтайском крае следователи начали проверку по информации о бездействии должностных лиц в связи с конфликтом учеников школы в Новичихинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Тетя пострадавшей в соцсетях рассказала о том, что девочку избили, но педагоги не предприняли никаких мер для того, чтобы помочь ей и урегулировать конфликт. Кроме того, семья утверждает, что от них требовали не обращаться в полицию, а травля в это время продолжалась.
"Данное обстоятельство было достоверно известно должностным лицам и педагогическому составу учебного заведения, однако каких-либо мер по урегулированию ситуации с их стороны предпринято не было", – отметили следователи.
Представители СК изучают характеристики учащихся и обстоятельства случившегося. После завершения проверки действиям должностных лиц дадут оценку.
Также проверку проводит прокуратура.
11:36:55 25-04-2024
Обращайтесь в суд за компенсацией морального вреда. Сумма пусть и небольшая но выплачивать педагоги будут со своих зарплат. Зачинщикам расправы сладко уже в школе не будет потом!
13:00:14 25-04-2024
Гость (11:36:55 25-04-2024) Обращайтесь в суд за компенсацией морального вреда. Сумма пу... Как мило, в конфликте детей виновны не родители и их дети, а учителя. Причем учителей уже давно лишили всех сколько-нибудь действенных мер воздействия, и теперь в тренде права ребенка и все такое - это вам любая мамашка скажет.
14:04:31 25-04-2024
Гость (11:36:55 25-04-2024) Обращайтесь в суд за компенсацией морального вреда. Сумма пу... по вашему все можно променять на материальный ущерб ? Вы готовы получить деньги за то что вашего ребенка избивают и травят ? я не готов так свой бюджет пополнять, как думаю и большинство нормальных родителей
11:49:51 25-04-2024
Родителей перештрафовать на ощутимые суммы что бы своих отпрысков воспитывали... Школа здесь ни при чем..
12:43:34 25-04-2024
Иннокентий (11:49:51 25-04-2024) Родителей перештрафовать на ощутимые суммы что бы своих отпр... Ну как это не причем. Как минимум сделать замечание, поговорить и вызвать родителей нужно было. Если травля не прекращается, то в полицию для фиксации факта травли и в инспекцию по делам несовершеннолетних, дабы они учили уже родителей заниматься воспитанием. Вот только учителей этому не учат, а только запугивают, что бы все ушло на самотек и статистика школы не пострадала.
14:06:45 25-04-2024
Гость (13:00:14 25-04-2024) Как мило, в конфликте детей виновны не родители и их дети, а... да, учитель не может сам что то сделать, но вызвать родителей или в инспекцию по делам несовершеннослетних это сообщить обязан. Дети с учителями проводят больше времени чем с родителями ...
14:09:11 25-04-2024
Они ж не в школе били, а за пределами территории. Учителям бегать по деревне и выслеживать?