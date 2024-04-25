Следователи начали проверку после информации о конфликте учеников на Алтае

Учителя знали о ситуации, но, предположительно, ничего не предприняли

25 апреля 2024, 11:31, ИА Амител

Школьные стулья / Фото: pxhere.com/ru/photo/875185

В Алтайском крае следователи начали проверку по информации о бездействии должностных лиц в связи с конфликтом учеников школы в Новичихинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Тетя пострадавшей в соцсетях рассказала о том, что девочку избили, но педагоги не предприняли никаких мер для того, чтобы помочь ей и урегулировать конфликт. Кроме того, семья утверждает, что от них требовали не обращаться в полицию, а травля в это время продолжалась.

"Данное обстоятельство было достоверно известно должностным лицам и педагогическому составу учебного заведения, однако каких-либо мер по урегулированию ситуации с их стороны предпринято не было", – отметили следователи.

Представители СК изучают характеристики учащихся и обстоятельства случившегося. После завершения проверки действиям должностных лиц дадут оценку.

Также проверку проводит прокуратура.