Следователи попросили арестовать еще трех фигурантов дела о теракте в "Крокусе"

Судя по фамилиям и отчествам, это могут быть два брата и их отец

25 марта 2024, 21:59, ИА Амител

Врачи и спасатели на месте теракта / Фото: ТАСС

Следователи попросили заключить под стражу еще трех фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

По их информации, поступило три материала. В них просят арестовать Исломова Аминчона Исроиловича, Исломова Диловара Исроиловича и Исломова Исроила Ибрагимовича. Судя по фамилиям и отчествам, это могут быть два брата и их отец. Двум фигурантам предъявили официальное обвинение, третий — остается в статусе подозреваемого. Агентство отмечает, что их подозревают в "пособничестве террористам".

Напомним, что поздним вечером 24 марта Басманный суд Москвы арестовал четверых фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле".

Речь идет о Далерджоне Мирзоеве, Рачабализоде Муродали, Мухаммадсобире Файзове и Шамсидине Фаридуни. Всем им предъявили обвинение по статье "Террористический акт". По ней фигурантам дела грозят пожизненные сроки.