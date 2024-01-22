Следствие раскрыло убийство женщины в Новоалтайске, замаскированное под исчезновение
В ночь с 15 на 16 декабря сожитель погибшей в ходе ссоры взялся за нож и нанес ей множественные ранения
22 января 2024, 23:35, ИА Амител
Следователи раскрыли убийство женщины в Новоалтайске, которое преступник пытался замаскировать под безвестное исчезновение. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю.
В январе к правоохранителям поступило сообщение о безвестном исчезновении 41-летней жительницы города – она перестала выходить на связь с родственниками. Позднее ее тело нашли в доме, в котором она проживала со своим сожителем, с признаками насильственной смерти.
Как установили следователи, в ночь с 15 на 16 декабря между выпившими сожителями произошел бытовой конфликт. В ходе него мужчина схватился за нож и нанес потерпевшей множественные ранения, от которых она скончалась.
"С целью скрыть следы совершенного преступления злоумышленник перенес тело в подпол и присыпал землей, а также избавился от орудия убийства", – сообщили в ведомстве.46-летнему мужчине предъявили обвинение в убийстве. Его заключили под стражу. Следствие продолжает дальнейший сбор и закрепление доказательств по уголовному делу.
00:44:03 23-01-2024
Тут главное слово сожительница
06:09:00 23-01-2024
Из заголовка не совсем понятно, зачем следователи пытались скрыть убийство.
08:16:33 23-01-2024
И как собирался дальше с трупом жить? Не воняло?
08:34:14 23-01-2024
А почему нет лиц; имен; фамилий??? Или это применимо только к Константину Падун?
11:36:46 23-01-2024
странные следователи, конечно. зачем пытались скрыть? или заголовок корявый?
18:01:01 23-01-2024
Не умеете пить, не пейте. Нажрутся палёнки и за перо, или даже не бухая, надо же бошкой думать что творишь. Особенно бабам, у которых острый и длинный язычок, в пьяном угаре.