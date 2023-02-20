Следователи возбудили дело из-за жёсткой посадки вертолёта в Кемеровской области
В результате происшествия погиб один человек
20 февраля 2023, 17:20, ИА Амител
В Кемеровской области по факту совершения жёсткой посадки вертолёта АС-350 "Еврокоптер" возбуждено уголовное дело. Как сообщает пресс-служба Восточного межрегионального СУТ СК России, в результате происшествия погиб один человек, ещё один пострадал.
Инцидент произошёл 20 февраля. Воздушное судно с шестью пассажирами совершило аварийную посадку в районе горы Топхан в Кемеровской области. Это были туристы, которые хотели спуститься с горы на сноубордах.
По данному факту следственными органами Восточного межрегионального СУТ СК России возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека").
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