Следователи возбудили уголовное дело после ДТП с автобусом в Бийске

Обстоятельства произошедшего выясняются

01 июля 2024, 19:45, ИА Амител

ДТП в Бийске / Фото: МЧС России

Следственный комитет возбудил уголовное дело после аварии в Бийске, где пострадали двое пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю.

Напомним, что ДТП случилось 1 июля в районе дома на улице Кожзаводской, 61. По предварительной информации, 49-летний водитель грузовика не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с впереди идущим автобусом ПАЗ маршрута № 17. Тот, в свою очередь, наехал на людей на остановке, а после свалился в кювет. Пострадавшие госпитализированы. В момент ДТП в автобусе находились пять пассажиров – они не пострадали.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.