Следователи возбудили уголовное дело после избиения подростка сверстницей под Бийском

Несовершеннолетнюю поставили на учет

17 апреля 2024, 20:26, ИА Амител

Кадр из видео "Инцидент Бийск"

Очевидцы опубликовали в Сети избиение девочкой-подростком сверстницы. Кадры разместили в сообществе "Инцидент Бийск".

Инцидент произошел в поселке Заря Бийского района. По словам очевидцев, подобные избиения происходят систематически.

Кадры привлекли внимание правоохранителей. Следственный комитет возбудил уголовное дело по п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство, совершенное с применением насилия либо угрозой его применения"). Кроме того, прокурор Алтайского края Антон Герман поручил провести проверку и детально разобраться в произошедшем.

В ГУ МВД России по Алтайскому краю рассказали, что несовершеннолетнюю поставили на учет. С ней и ее семьей организуют профилактическую работу.