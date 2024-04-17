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Следователи возбудили уголовное дело после избиения подростка сверстницей под Бийском

Несовершеннолетнюю поставили на учет

17 апреля 2024, 20:26, ИА Амител

Кадр из видео "Инцидент Бийск"
Кадр из видео "Инцидент Бийск"

Очевидцы опубликовали в Сети избиение девочкой-подростком сверстницы. Кадры разместили в сообществе "Инцидент Бийск".

Инцидент произошел в поселке Заря Бийского района. По словам очевидцев, подобные избиения происходят систематически.

Кадры привлекли внимание правоохранителей. Следственный комитет возбудил уголовное дело по п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство, совершенное с применением насилия либо угрозой его применения"). Кроме того, прокурор Алтайского края Антон Герман поручил провести проверку и детально разобраться в произошедшем.

В ГУ МВД России по Алтайскому краю рассказали, что несовершеннолетнюю поставили на учет. С ней и ее семьей организуют профилактическую работу.

Бийск Происшествия дети

Комментарии 3

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Гость

21:13:27 17-04-2024

А может штраф для начала тысяч 200 выплатить пострадавшей? Тогда эту крутую ссыкуху сами родители воспитают. Это и есть профилактика. Будет понимать, что за всё надо отвечать.

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Гость

09:10:10 18-04-2024

Штраф не поможет. Преступник должен сидеть в тюрьме и вкусить все прелести заключения.

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Гость

11:41:47 18-04-2024

Насмотрелась "Слово пацана". А по факту - это отрыжка общества. Профилактика для семьи - трудотерапия на месяц в пользу государства и штраф пострадавшей в размере таком, чтобы всю жизнь семья вспоминала.

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