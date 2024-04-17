Следователи возбудили уголовное дело после избиения подростка сверстницей под Бийском
Несовершеннолетнюю поставили на учет
17 апреля 2024, 20:26, ИА Амител
Очевидцы опубликовали в Сети избиение девочкой-подростком сверстницы. Кадры разместили в сообществе "Инцидент Бийск".
Инцидент произошел в поселке Заря Бийского района. По словам очевидцев, подобные избиения происходят систематически.
Кадры привлекли внимание правоохранителей. Следственный комитет возбудил уголовное дело по п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство, совершенное с применением насилия либо угрозой его применения"). Кроме того, прокурор Алтайского края Антон Герман поручил провести проверку и детально разобраться в произошедшем.
В ГУ МВД России по Алтайскому краю рассказали, что несовершеннолетнюю поставили на учет. С ней и ее семьей организуют профилактическую работу.
21:13:27 17-04-2024
А может штраф для начала тысяч 200 выплатить пострадавшей? Тогда эту крутую ссыкуху сами родители воспитают. Это и есть профилактика. Будет понимать, что за всё надо отвечать.
09:10:10 18-04-2024
Штраф не поможет. Преступник должен сидеть в тюрьме и вкусить все прелести заключения.
11:41:47 18-04-2024
Насмотрелась "Слово пацана". А по факту - это отрыжка общества. Профилактика для семьи - трудотерапия на месяц в пользу государства и штраф пострадавшей в размере таком, чтобы всю жизнь семья вспоминала.