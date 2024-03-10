Следователи завели дело после того, как у младенца парализовало руку в Новосибирске
Минздрав ошибок в работе врачей не нашел
10 марта 2024, 10:30, ИА Амител
В Новосибирске следователи возбудили дело после того, как у младенца парализовало руку в роддоме. Об этом сообщает "КП".
Инцидент произошел в августе этого года. Сюзанна Хайруллина была госпитализирована в больницу на восьмом месяце беременности. Врачи диагностировали, что плод будет крупным. Однако вопреки опасениям кесарево сечение женщине не потребовалось. Естественные роды длились около четырех с половиной часов.
После родов Сюзанна попросила акушерку принести ей ребенка. Она поцеловала его, и сына забрали. Вечером медсестра сообщила, что у малыша синяк на лице и плохо двигается ручка.
Ранее Сюзанна рассказывала, что врачи не сразу поставили верный диагноз. Через несколько дней синяк с лица ребенка исчез, но рука продолжала висеть. Медики не давали никаких объяснений. Только после выписки женщина узнала о диагнозе своего мальчика: "парез Дюшена-Эрба" (повреждение нервов плечевого сплетения вследствие родовой травмы).
После случившегося Сюзанна обратилась в Минздрав. Здесь заявили, что медпомощь оказали верно, однако следователи уже завели дело.
11:02:07 10-03-2024
В таких случаях делается срочный врачебный консилиум и по его решению (либо кесарево ,либо акушерские роды) . При любых ситуация всегда имеются профессиональные бригады хирургов . Возможно доктора решили ,что плод примут без хирургического вмешательства.Очень жаль и тут нельзя винить медиков. Хотя теперь видимо будет создана комиссия независимая ,как это делается и по её решению будут или возбуждать или нет судебное делопроизводство. Ещё раз очень жаль . Диагноз у ребёнка предполагает пожизненную инвалидность.