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Следственный комитет раскрыл новые подробности убийства экс-мэра Самары

Внучка убитого Виктора Тархова получила причитавшиеся ему дивиденды в размере одного миллиона рублей

18 февраля 2025, 11:00, ИА Амител

Следственный комитет / Фото: amic.ru
Следственный комитет / Фото: amic.ru

СК РФ раскрыл новые подробности убийства экс-мэра Самары Виктора Тархова и его супруги. Об этом сообщает РИА Новости.

Внучка Тарховых, обвиняемая в убийстве, получила причитавшиеся самарскому экс-мэру дивиденды в размере одного миллиона рублей. Также известно, что она избавилась от мебели в квартире убитых, чтобы скрыть следы преступления.

"Следствием установлено, что обвиняемая избавилась от мебели в квартире, на которой могли быть следы преступления, а также за своего деда получила причитавшиеся ему как соучредителю организации дивиденды в размере одного миллиона рублей", – рассказали в Следственном комитете РФ.

Помимо этого, криминалисты обнаружили в квартире следы крови и частицы кровеносных сосудов. Исследование показало, что они принадлежат убитым супругам Тарховым.

Поиск тел экс-мэра Самары и его жены на мусорном полигоне следователи завершили безрезультатно.

"Работа Следственного комитета на полигоне завершилась, ничего обнаружено не было. В течение недели была обследована площадь около одного гектара (100 на 100 метров). АО "Экология" предоставило технику: экскаватор, бульдозер, погрузчик. Отходы с данного участка переносили на специальную площадку, где дополнительно обследовали вручную", – цитирует РИА Новости собеседника.

Криминал Убийство Происшествия Россия

Комментарии 2

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Гость

11:04:20 18-02-2025

Нет тела, нет дела.

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Гость

11:24:49 18-02-2025

Тут ни каких доказательств на девку нет, а по всей стране про неё раструбили
А барнаульскую алкашку, на мерене, убившую девчёнку засекретили
Вот вам и правосудие

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