Следственный комитет раскрыл новые подробности убийства экс-мэра Самары

Внучка убитого Виктора Тархова получила причитавшиеся ему дивиденды в размере одного миллиона рублей

18 февраля 2025, 11:00, ИА Амител

Следственный комитет / Фото: amic.ru

СК РФ раскрыл новые подробности убийства экс-мэра Самары Виктора Тархова и его супруги. Об этом сообщает РИА Новости.

Внучка Тарховых, обвиняемая в убийстве, получила причитавшиеся самарскому экс-мэру дивиденды в размере одного миллиона рублей. Также известно, что она избавилась от мебели в квартире убитых, чтобы скрыть следы преступления.

"Следствием установлено, что обвиняемая избавилась от мебели в квартире, на которой могли быть следы преступления, а также за своего деда получила причитавшиеся ему как соучредителю организации дивиденды в размере одного миллиона рублей", – рассказали в Следственном комитете РФ.

Помимо этого, криминалисты обнаружили в квартире следы крови и частицы кровеносных сосудов. Исследование показало, что они принадлежат убитым супругам Тарховым.

Поиск тел экс-мэра Самары и его жены на мусорном полигоне следователи завершили безрезультатно.