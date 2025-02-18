Следственный комитет раскрыл новые подробности убийства экс-мэра Самары
Внучка убитого Виктора Тархова получила причитавшиеся ему дивиденды в размере одного миллиона рублей
18 февраля 2025, 11:00, ИА Амител
СК РФ раскрыл новые подробности убийства экс-мэра Самары Виктора Тархова и его супруги. Об этом сообщает РИА Новости.
Внучка Тарховых, обвиняемая в убийстве, получила причитавшиеся самарскому экс-мэру дивиденды в размере одного миллиона рублей. Также известно, что она избавилась от мебели в квартире убитых, чтобы скрыть следы преступления.
"Следствием установлено, что обвиняемая избавилась от мебели в квартире, на которой могли быть следы преступления, а также за своего деда получила причитавшиеся ему как соучредителю организации дивиденды в размере одного миллиона рублей", – рассказали в Следственном комитете РФ.
Помимо этого, криминалисты обнаружили в квартире следы крови и частицы кровеносных сосудов. Исследование показало, что они принадлежат убитым супругам Тарховым.
Поиск тел экс-мэра Самары и его жены на мусорном полигоне следователи завершили безрезультатно.
"Работа Следственного комитета на полигоне завершилась, ничего обнаружено не было. В течение недели была обследована площадь около одного гектара (100 на 100 метров). АО "Экология" предоставило технику: экскаватор, бульдозер, погрузчик. Отходы с данного участка переносили на специальную площадку, где дополнительно обследовали вручную", – цитирует РИА Новости собеседника.
11:04:20 18-02-2025
Нет тела, нет дела.
11:24:49 18-02-2025
Тут ни каких доказательств на девку нет, а по всей стране про неё раструбили
А барнаульскую алкашку, на мерене, убившую девчёнку засекретили
Вот вам и правосудие