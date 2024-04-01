Следствие ходатайствует об аресте десятого фигуранта дела о "Крокусе"

за несколько дней до теракта он через свою банковскую карту перечислил деньги на проживание террористов

01 апреля 2024, 22:02, ИА Амител

"Крокус Сити Холл" после теракта / Фото: amic.ru

Басманный суд Москвы в понедельник получил ходатайство Следственного комитета о заключении под стражу Якубджони Юсуфзоды. Как сообщает ТАСС, он является 10 фигурантом дела о нападении на концертный зал "Крокус Сити Холл".

Его обвиняют по п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ, о террористическом акте.

Как сообщает РИА Новости, за несколько дней до теракта он через свою банковскую карту перечислил деньги на проживание террористов. Часть средств он отдал одному из них уже после совершения преступления.