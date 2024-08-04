Следствие получило показания нового свидетеля по делу о теракте в "Крокусе"

Данные подтверждают причастность Мухаммада Зоира Шарипзоды к преступлению

04 августа 2024, 15:35, ИА Амител

"Крокус Сити" на следующий день после теракта / Фото: amic.ru

Следователи получили показания свидетеля по делу о теракте в "Крокус Сити Холле", которые подтверждают причастность Мухаммада Зоира Шарипзоды к преступлению. Об этом сообщает РИА Новости.

Шарипзода – 11-й фигурант, арестованный по делу о теракте. Его задержали 4 апреля: тогда ФСБ заявляла об аресте в Москве, Екатеринбурге и Омске двух иностранцев и одного россиянина. По данным спецслужбы, двое из задержанных переводили деньги на покупку транспортных средств и оружия, использованных в нападении, а третий вербовал пособников теракта и финансировал исполнителей.

Шарипзода оспорил решение суда и требовал избрания иной меры пресечения, однако его оставили в силе. Согласно документам, у следователей достаточно данных об обоснованности ареста, поскольку на него как на преступника указал свидетель.