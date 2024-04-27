Следствие просит арестовать еще одного фигуранта дела о теракте в "Крокусе"

Ранее Курбонов привлекался к административной ответственности, в том числе за мелкое хулиганство

27 апреля 2024, 18:38, ИА Амител

"Крокус Сити Холл" после теракта / Фото: Антон Дегтярев / amic.ru

Басманный суд Москвы зарегистрировал ходатайство следствия об аресте еще одного фигуранта дела о теракте в подмосковном концертном зале Crocus City Hall. Как сообщает "Интерфакс", речь идет об Дхумохоне Курбонове.

Согласно картотеке суда, ему вменяют совершение теракта организованной группой (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК). Ранее Курбонов привлекался к административной ответственности, в том числе за мелкое хулиганство. О его задержании стало известно вчера, 26 апреля.

Напомним, что по этому делу в общей сложности арестованы 11 человек. Четверо исполнителей и некоторые другие фигуранты вошли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.