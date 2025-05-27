Следующий раунд переговоров по Украине может пройти в Женеве

Он начнется после работы над двумя документами, содержащими условия для заключения мирного соглашения

27 мая 2025, 21:41, ИА Амител

Флаги России и Украины / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Следующий раунд переговоров между Москвой и Киевом может пройти в Женеве. Как пишет RT, об этом сообщил спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог.

Он отметил, что новый раунд переговоров пройдет после работы над двумя документами, содержащими условия для заключения мирного соглашения.

"Состоится следующая встреча, как мы думаем, возможно, в Женеве", – указал Келлог.

Также спецпосланник рассказал, что США получили от украинских властей список условий для заключения мира. При этом детали документа он не раскрыл.