Следы одной из древнейших цивилизаций обнаружили в Сербии
Предполагается, что люди 3500 лет назад жили южнее Карпатских гор
21 ноября 2023, 23:10, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Ученые из Ирландии, Сербии и Словении обнаружили следы древней цивилизации. Об этом сообщает портал Heritage Daily.
"Открытие получилось сделать после анализа спутниковых снимков местности, а также подтвердить полевыми исследованиями. Эксперты провели съемки на местности, предварительные раскопки, а еще – геофизическую разведку", – сказано в сообщении.
Отмечается, что специалисты нашли следы поселений, которые существовали в период между 1600 и 1450 годами до нашей эры.
Предполагается, что люди 3500 лет назад жили южнее Карпатских гор.
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