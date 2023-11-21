Следы одной из древнейших цивилизаций обнаружили в Сербии

Предполагается, что люди 3500 лет назад жили южнее Карпатских гор

21 ноября 2023, 23:10, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Ученые из Ирландии, Сербии и Словении обнаружили следы древней цивилизации. Об этом сообщает портал Heritage Daily.

"Открытие получилось сделать после анализа спутниковых снимков местности, а также подтвердить полевыми исследованиями. Эксперты провели съемки на местности, предварительные раскопки, а еще – геофизическую разведку", – сказано в сообщении.

Отмечается, что специалисты нашли следы поселений, которые существовали в период между 1600 и 1450 годами до нашей эры.

Предполагается, что люди 3500 лет назад жили южнее Карпатских гор.