Слесарь, токарь, станочник: "Барнаултрансмаш" приглашает сотрудников на предприятие
В связи с расширением производственных мощностей завод ведёт набор специалистов рабочих профессий
24 мая 2023, 10:05, ИА Амител 4CQwVszH9pSaq51CK5B
Популярность рабочих специальностей растёт на глазах. Если пару лет назад профессия токарь была не самой востребованной, то сегодня такие специалисты буквально "на вес золота". Как и слесари, наладчики, автоматчики, кузнецы. Особенно в промышленности, которая продолжает развиваться вопреки санкционным мерам. Так, в Барнауле набор сотрудников сейчас ведёт один из крупнейших заводов краевой столицы – "Барнаултрансмаш".
Что выпускает завод?
"Барнаултрансмаш" – часть современной бизнес-экосистемы с полным циклом производства судовых, промышленных, транспортирных дизелей и дизель-генераторов.
"Современный "Барнаултрансмаш" – это центр компетенций дизелестроения, всё строится вокруг решений: мы создаём и предоставляем готовый продукт, повышаем качество выпускаемой продукции и, насколько это возможно, снижаем трудоёмкость", – говорит исполнительный директор Виктор Силивакин.
Предприятие активно развивается во многом за счёт оборонзаказа. Напомним, что с августа 2022 года "Барнаултрансмаш" входит в корпорацию "Ростех".
С середины прошлого года завод ведёт масштабную модернизацию. Более 4 млрд рублей до 2024 года вложат в обновление мощностей предприятия, увеличение численности персонала и зарплаты, улучшения бытовых условий сотрудников.
Кем можно устроиться на завод?
На предприятии активно работает система подготовки и переподготовки кадров – это и обучение с нуля для сотрудников, не имеющих профильного образования, и система наставничества для студентов техникумов и сотрудников, решивших сменить профиль работы. Обучение проходит без отрыва от производства и позволяет максимально быстро овладеть нужными навыками.
Сейчас здесь особенно актуальны такие профессии, как:
- наладчик/оператор станков с ЧПУ;
- токарь;
- слесарь-ремонтник;
- шлифовщик;
- станочник широкого профиля.
Предприятие предлагает более 40 актуальных вакансий, а также различные графики работы.
Какие условия предлагает завод?
Ещё год назад средняя заработная плата на предприятии была на уровне 45 тыс. рублей, к концу 2022 года – около 60 тыс., а в 2023 уже порядка 70 тысяч.
Завод берёт на себя частичную компенсацию оплаты обедов, детских садов и возможность частичной компенсации найма жилья для иногородних.
Более подробную и актуальную информацию можно узнать в отделе кадров по телефону: 8 (3852) 398-090, в Telegram-канале предприятия или на официальном сайте.
АО "Барнаултрансмаш"
Адрес: пр. Калинина, 28
Тел.: (3852) 398-090
Сайт
10:57:20 24-05-2023
Хорошая новость. И бронь?
11:23:46 24-05-2023
Такой завод "завалили"((((
11:44:08 24-05-2023
Популярность рабочих специальностей растёт на глазах----- популярность и востребованность вещи разные вообще то)
13:03:45 24-05-2023
Ещё год назад средняя заработная плата на предприятии была на уровне 45 тыс. рублей, к концу 2022 года – около 60 тыс., а в 2023 уже порядка 70 тысяч. 3 млн у эффективных менеджеров предприятия и 30к рублей у работяг. Пусть менеджеры сами гайки крутят.
16:56:23 24-05-2023
Гость (13:03:45 24-05-2023) Ещё год назад средняя заработная плата на предприятии была н... зашла на сайт Трансмаша, посмотрела вакансии, там з/п от 25. 70 тысяч там не предлагают не по одной из вакансий...
13:53:36 24-05-2023
Почему работяга на переднем плане весь в наколках? Зачем он украсил своё тело таким образом? Комплексы?
14:13:07 24-05-2023
Гость (13:53:36 24-05-2023) Почему работяга на переднем плане весь в наколках? Зачем он ... а вам какое дело?
14:07:43 24-05-2023
Какие- то уголовники разрисованные попадаются...
17:05:01 24-05-2023
Гость (14:07:43 24-05-2023) Какие- то уголовники разрисованные попадаются...... Как некультурно, обсуждать незнакомых вам людей. Прилично выглядящие люди, на работе, в рабочем процессе. и думаю воспитаннее чем вы
18:19:37 24-05-2023
Гость (17:05:01 24-05-2023) Как некультурно, обсуждать незнакомых вам людей. Прилично вы... Воспитанные люди обычно не разрисованы как тимати из телевизора.
09:56:48 26-05-2023
Гость (18:19:37 24-05-2023) Воспитанные люди обычно не разрисованы как тимати из телевиз... ] А как татуировки влияют на воспитание или являются его показателем? А вот обсуждение других людей - верх некультурности и невоспитанности
16:28:00 24-05-2023
У меня муж на заводе работает, доволен, 3 млн не получает, конечно, но на машину хватило
17:21:15 24-05-2023
Гость (16:28:00 24-05-2023) У меня муж на заводе работает, доволен, 3 млн не получает, к... ну так то и с ЗП в 30000 можно автомобиль приобрести и сами понимаете какое это будет ведро с болтами, либо калымить и тащить с завода все что не попадя.
16:38:32 24-05-2023
Такие родные, знакомые лица)))
19:52:40 24-05-2023
Гость (11:44:08 24-05-2023) Популярность рабочих специальностей растёт на глазах----- по... согласен полностью - востребованность растёт, а насчёт популярности - бред. Абсолютно все жалуются на нехватку рабочих рук. Все хотят быть манагерами или блоггерами. И это, отчасти, оправдано. Если в РФ не озаботятся поднятием престижа рабочего - зарплата, отпуски, льготы и т.д. лет через 10 на рабочие специальности только маргиналы идти будут.