В связи с расширением производственных мощностей завод ведёт набор специалистов рабочих профессий

24 мая 2023, 10:05, ИА Амител 4CQwVszH9pSaq51CK5B

Сотрудник "Барнаултрансмаш" за работой / Фото предоставлено компанией

Популярность рабочих специальностей растёт на глазах. Если пару лет назад профессия токарь была не самой востребованной, то сегодня такие специалисты буквально "на вес золота". Как и слесари, наладчики, автоматчики, кузнецы. Особенно в промышленности, которая продолжает развиваться вопреки санкционным мерам. Так, в Барнауле набор сотрудников сейчас ведёт один из крупнейших заводов краевой столицы – "Барнаултрансмаш".

Что выпускает завод?

"Барнаултрансмаш" – часть современной бизнес-экосистемы с полным циклом производства судовых, промышленных, транспортирных дизелей и дизель-генераторов.

"Современный "Барнаултрансмаш" – это центр компетенций дизелестроения, всё строится вокруг решений: мы создаём и предоставляем готовый продукт, повышаем качество выпускаемой продукции и, насколько это возможно, снижаем трудоёмкость", – говорит исполнительный директор Виктор Силивакин.

Предприятие активно развивается во многом за счёт оборонзаказа. Напомним, что с августа 2022 года "Барнаултрансмаш" входит в корпорацию "Ростех".

С середины прошлого года завод ведёт масштабную модернизацию. Более 4 млрд рублей до 2024 года вложат в обновление мощностей предприятия, увеличение численности персонала и зарплаты, улучшения бытовых условий сотрудников.

















"Барнаултрансмаш" / Фото предоставлено компанией

Кем можно устроиться на завод?

На предприятии активно работает система подготовки и переподготовки кадров – это и обучение с нуля для сотрудников, не имеющих профильного образования, и система наставничества для студентов техникумов и сотрудников, решивших сменить профиль работы. Обучение проходит без отрыва от производства и позволяет максимально быстро овладеть нужными навыками.

Сейчас здесь особенно актуальны такие профессии, как:

наладчик/оператор станков с ЧПУ;

токарь;

слесарь-ремонтник;

шлифовщик;

станочник широкого профиля.

Предприятие предлагает более 40 актуальных вакансий, а также различные графики работы.

Какие условия предлагает завод?

Ещё год назад средняя заработная плата на предприятии была на уровне 45 тыс. рублей, к концу 2022 года – около 60 тыс., а в 2023 уже порядка 70 тысяч.

Завод берёт на себя частичную компенсацию оплаты обедов, детских садов и возможность частичной компенсации найма жилья для иногородних.

Более подробную и актуальную информацию можно узнать в отделе кадров по телефону: 8 (3852) 398-090, в Telegram-канале предприятия или на официальном сайте.

АО "Барнаултрансмаш"

Адрес: пр. Калинина, 28

Тел.: (3852) 398-090

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