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Словения потребовала от российского дипломата уехать в течение недели

В МИД РФ уже заявили, что российская сторона ответит на эти недружественные действия

21 марта 2024, 20:22, ИА Амител

Флаг Словении / Фото: unsplash.com
Флаг Словении / Фото: unsplash.com

Словения потребовала от объявленного персоной нон грата дипломата посольства РФ в Любляне покинуть страну до 28 марта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД республики.

В ведомстве заявили, что дипломат "совершал действия, несопоставимые с его дипломатическим статусом". Он должен покинуть Словению до 28 марта.

В МИД РФ уже заявили, что российская сторона ответит на эти недружественные действия.

Ранее схожее решение приняли в МИД Молдавии. Он обязал российского дипломата покинуть страну за 72 часа.

Комментарии 2

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Роберт

21:39:43 21-03-2024

Ничего. Мы припомним вам всё. Потом.

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Гость

09:29:22 22-03-2024

Словенский дипломат наверное должен уехать в течение трех дней

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