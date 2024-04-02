"Слово пацана" покажут на канале НТВ

Серии начнут выходить в эфир с 15 апреля

02 апреля 2024, 19:15, ИА Амител

Кадр из сериала "Слово пацана" / НТВ

На НТВ покажут сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте". Об этом сообщили в пресс-службе канала.

Генеральный продюсер телекомпании НТВ Тимур Вайнштейн сообщал, что НТВ покажет сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте" в версии "18+", которая ранее вышла в онлайн-кинотеатрах, и не будет цензурировать проект для показа в эфире.

Сериал "Слово пацана" от Крыжовникова, вышедший 9 ноября, рассказывает о молодежных группировках в Казани в период перестройки в СССР. В этом году проект стал одним из самых популярных.

Серии на НТВ начнут показывать с 15 апреля.