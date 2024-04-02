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"Слово пацана" покажут на канале НТВ

Серии начнут выходить в эфир с 15 апреля

02 апреля 2024, 19:15, ИА Амител

Кадр из сериала "Слово пацана" / НТВ
Кадр из сериала "Слово пацана" / НТВ

На НТВ покажут сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте". Об этом сообщили в пресс-службе канала.

Генеральный продюсер телекомпании НТВ Тимур Вайнштейн сообщал, что НТВ покажет сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте" в версии "18+", которая ранее вышла в онлайн-кинотеатрах, и не будет цензурировать проект для показа в эфире.

Сериал "Слово пацана" от Крыжовникова, вышедший 9 ноября, рассказывает о молодежных группировках в Казани в период перестройки в СССР. В этом году проект стал одним из самых популярных.

Серии на НТВ начнут показывать с 15 апреля.

Кино

Комментарии 6

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гость

20:46:59 02-04-2024

Вполне серенький фильм. Ничего там сверх такого нет.Чего из него сделали какой то "супер".Ну кому как.

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Гость

21:42:27 02-04-2024

гость (20:46:59 02-04-2024) Вполне серенький фильм. Ничего там сверх такого нет.Чего из ...
Потому что на фоне остального современного российского кина это шедевр.

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Правда

01:36:31 03-04-2024

Все равно правда не до конца раскрыта. В фильме не показано и не сказано. Что бы универсамовские сделали бы с Маратом после его похода в милицию и не просто похода а конкретной сдачи.... Его бы не убили. Что бы с ним сделали. Ну те кто жил тогда догадаются....

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Гость

08:09:25 03-04-2024

ну вот и тренды в кино 90-х годов подъехали, сериалы про бандитов по ТВ крутят (читал, что в то время, такие сериалы и снимались на деньги бандитов). Кто там считает, что страну из 90-х вывели, они и не заканчивались, просто бандиты из 90-х в кресла чиновников и бизнесюков сели, а должны были в тюрьме сидеть. А теперь молодое поколение гопоты подросло, вот для них и кино.

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Гость

09:51:24 03-04-2024

Гость (08:09:25 03-04-2024) ну вот и тренды в кино 90-х годов подъехали, сериалы про бан... Читал? А всякие сериалы "Бригада", "Улицы разбитых фонарей" , Бандитский Петербург не про тоже самое? Их как крутили так и крутят.

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Гость

09:01:33 03-04-2024

Не осилил. Слишком много нестыковок и "невозможности событий" в первой серии было. А это резало глаза и смотреть дальше было бы уже насилием.

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