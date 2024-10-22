Слово за Родину. Социалисты ищут молодые таланты для литературного конкурса

Работы авторов принимают по трем номинациям патриотической направленности

22 октября 2024, 18:00, ИА Амител

Автор за работой / Фото: нейросеть Chat GPT

Партия "Справедливая Россия – За правду" приглашает молодых талантливых авторов принять участие в ежегодной литературной премии под названием "России быть. России быть великой". В этом году, как и в двух предшествующих, конкурс посвятили поддержке военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Премия предоставляет молодым поэтам, писателям и публицистам, создающим патриотические произведения, уникальную возможность заявить о себе.

Какие работы могут участвовать в конкурсе?

По поручению председателя СРЗП, руководителя партийной фракции в Госдуме Сергея Миронова, эксперты рассмотрят работы как в опубликованном виде, так и в рукописном.

При этом произведения принимают по трем номинациям:

"Молодая проза России" – романы, повести, рассказы; "Молодая поэзия России" – поэмы и стихотворения; "Молодая публицистика России" – очерки, статьи.

Во всех них предусмотрены призовые места: первое, второе и третье, за которые лучших авторов наградят денежными призами. Победителей ждут 75 тыс. рублей, 50 тыс. рублей и 25 тыс. рублей соответственно за каждое из занятых мест. Кроме того, жюри учредило специальный приз.

Кто может принять участие?

Любой автор патриотических произведений, подходящий под два обязательных условия: возраст писателя должен быть меньше 40 лет, а произведение должно быть прозаическим, поэтическим или публицистическим.

Как подать заявку?

Ее вместе с конкурсным материалом необходимо передать или отправить по почте в оргкомитет по адресу: 117393, Москва, улица Академика Пилюгина, д. 14, корпус 2. Или по адресу электронной почты: srkonkurs@yandex.ru.

Подробнее можно узнать по телефонам 8 (495) 787-85-15 и +7 (926) 188-92-72.

Последний срок подачи – 15 ноября 2024 года.

Когда наградят лучших?

Церемония вручения наград пройдет весной 2025 года. Помимо денежной премии произведения победителей напечатают в журнале "Роман-газета".