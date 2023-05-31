Сложные прогнозы. Ждать ли алтайским аграриям дефицита топлива летом 2023 года

Руководитель нефтебазы рассказал, как сейчас работают участники топливного рынка и с какими проблемами сталкиваются

31 мая 2023, 07:50, Коммерческий отдел 4CQwVszH9pSaqX6rf3o

Нефтебаза компании "Алтайнефтересурс" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Ограничения, введённые против нашей страны, так или иначе повлияли на все отрасли отечественной промышленности. Особенно это коснулось топливной сферы. Начался сезон высокого спроса и многих интересует, как сложится ситуация в этом году: будет ли рост цен на топливо и дефицит ГСМ? Смогут ли нефтебазы обеспечить бесперебойное снабжение топливом аграрные и производственные предприятия края? Об этом amic.ru в интервью рассказал руководитель крупнейшей барнаульской нефтебазы "Алтайнефтересурс" Алексей Багаутдинов.

Будет ли дефицит?

– Алексей, есть ли какие-то предпосылки, что летом может возникнуть дефицит топлива?

– Сейчас тенденции на сокращение внутренних поставок нет. Периодически на бирже возникают сокращения предложения того или иного продукта. Могу предположить, что это связано с экспортными поставками. И это, естественно, приводит к задержкам отгрузок на внутренний рынок и росту цены. Но нет никаких оснований говорить о глобальном тренде.

В текущих условиях – и на фоне санкций, и на фоне традиционного летнего закрытия НПЗ на профилактические работы – пока всё стабильно.

Алексей Багаутдинов / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

– А если говорить о вашей нефтебазе, достаточно ли запасов и насколько оперативно вы сможете отгружать топливо потребителям?

– Мощность нашей нефтебазы – 5,5 тысячи тонн топлива. Сейчас монтируем ёмкость ещё на 500 тонн. В пиковый момент расход составляет до 300 кубометров в день. Но это колоссальная нагрузка и на людей, и на механизмы.

К сожалению, в последнее время нередки случаи задержки с отгрузками НПЗ, есть проблемы и с железной дорогой (увеличились сроки транспортировки). Поэтому мы настоятельно рекомендуем нашим потребителям создавать у себя хотя бы какой-то минимальный запас ГСМ.

А любимая забава наших клиентов – делать заявку в пятницу вечером, при этом топливо нужно здесь и сейчас. (Смеётся.) В любом случае мы свои обязательства выполняем абсолютно всегда, как говорится, в любую погоду, 24 часа в сутки семь дней в неделю.

В самом экстренном случае мы можем отпустить ГСМ клиенту напрямую с заправок.

Всего по краю у нас 15 заправок под брендом "Транс-Ойл" в Мамонтовском, Романовском, Целинном, Шелаболихинском, Петропавловском и других районах.

– А если всё-таки "затариться", некоторые аграрии ведь так делают, у вас есть где его хранить?

– Безусловно, такая возможность у нас есть. И, более того, мы не берём плату за хранение топлива, купленного у нас. Рачительные хозяева так и делают: закупаются зимой, а забирают весной и летом. Исходя из моего более чем 10-летнего опыта работы, могу сказать: зимой топливо покупать всегда выгоднее, чем в сезон.

– Сейчас топливо дорожает?

– Давайте начнём с того, что более чем за 1,5 года цена на ГСМ не выросла ни разу. Да, в последние два месяца есть небольшой рост. Это связано и с ростом спроса, и закрытием НПЗ на профилактику.

– Вернёмся к вопросу санкций: как насчёт оборудования для работы нефтебазы? Оно импортное было?

– Абсолютно, вплоть до ареометров (прибор для измерения плотности жидкости), которые теперь очень сложно купить. Резервуарное оборудование – импортное. И аналогов ему на сегодня очень и очень мало. В настоящее время постепенно появляются предложения по отечественной продукции, и я уверен, что в ближайшее время проблема будет решена.

Что касается нас, то мы имеем большой запас прочности. Начиная с 2014 года мы постоянно модернизируем большинство участков нефтебазы. Постоянно увеличиваем скорость налива автоцистерн, делаем больше постов, в ближайшее время запустим пункт весового контроля.





















Нефтебаза компании "Алтайнефтересурс" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Качество топлива

– Алексей, до сих пор у некоторых потребителей есть жалобы на качество топлива в регионе. А как с качеством на базе "Алтайнефтересурс"?

– Мы гарантируем качество поставляемого продукта. И продаём его только после всех проверочных процедур. Закуп идёт на бирже. Сотрудничаем только с крупными НПЗ. И клиенты у нас постоянные. Причём не только из Алтайского края, но и из соседних регионов.

Мы очень серьёзно относимся к проверке качества, количества топлива и всех документов. У нас есть своё оборудование для оценки бензина и дизтоплива, но периодически мы обращаемся и в Центр стандартизации и метрологии. Пробы берутся из каждого вагона.

Все наши сотрудники прошли аттестацию в Ростехнадзоре для работы на опасных объектах. Мы приняли меры для усиления безопасной эксплуатации объекта и пожарной безопасности, сделали автоматический контроль безопасности технологических процессов.

Понимаете, это такая сфера сложная. Есть компании-однодневки, пришли, что-то непонятное продали и ушли. Поэтому мы особенно дорожим своей репутацией и доверием клиентов. У них ведь дорогая техника с дорогим обслуживанием – там некачественное топливо может спровоцировать миллионный ремонт.









Нефтебаза компании "Алтайнефтересурс" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

– А цена?

– Цена у нас не самая низкая в крае, но качество 100%. Низкая цена – это, скорее, повод насторожиться. Я бы вообще настоятельно советовал не вестись на небольшой ценник. Это и качество, и налоги, и криминал, и так далее. А вообще стабильная цена – залог стабильности рынка. Мы можем спокойно планировать наценку, расходы, развитие бизнеса.

Вы верно говорите: на этом рынке ещё много компаний, которые поставляют некачественное топливо. Без специального оборудования проверить его очень сложно, но использование плохого продукта всегда ведёт к убыткам и потерям, рано или поздно.

Я вам больше скажу: есть организации, которые получают от клиентов деньги и потом просто исчезают.

– Как насчёт конкуренции, ведь в регионе много федеральных игроков?

– Крупных и давно работающих игроков на рынке региона чтобы пересчитать, хватит пальцев на одной руке. Я имею в виду тех, кто имеет свои мощности по хранению, бензовозы, розничную сеть, работает на периферии.

"Алтайнефтересурс" на рынке уже 15 лет и все эти годы мы работаем стабильно, неизменно сохраняя качество и доступную цену, мы держим марку и потому у нас есть постоянно растущий спрос. У нас большая, мощная компания, мы работаем вдолгую.

"Алтайнефтересурс" (ООО "Нефтересурс")

Барнаул, ул. Интернациональная, 95

Тел. отдела продаж: (8-385-2) 63-62-94

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