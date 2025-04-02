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Случаи возгорания сухой растительности участились в Алтайском крае

Один из таких пожаров накануне потушили в Солонешенском районе

02 апреля 2025, 09:44, ИА Амител

Фото: mikhail serdyukov / unsplash.com
Фото: mikhail serdyukov / unsplash.com

В Алтайском крае стали чаще происходить возгорания сухой растительности, сообщили в телеграм-канале МЧС региона. 

Один из таких пожаров случился 1 апреля в километре от села Тог-Алтай Солонешенского района. Там полыхала трава на площади около 300 "квадратов". Добровольная пожарная команда из пяти человек ее потушила.

"Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем", – рассказали в ведомстве.

Всего за 1 апреля в крае ликвидировано 20 пожаров, шесть из них – в жилом секторе. В Барнауле потушили пять возгораний. 

Пожары Происшествия

Комментарии 3

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Гость

09:47:51 02-04-2025

крупосерам как и рыбакам объяснять элементарные вещи бесполезно.
пока мчс не начнет им выкатывать счета за затраты и минприроды за ущерб, ничего не поймут

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Musik

10:07:46 02-04-2025

Гость (09:47:51 02-04-2025) крупосерам как и рыбакам объяснять элементарные вещи бесполе... яростно согласен!

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Я

10:01:43 02-04-2025

И не только сухой растительности

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