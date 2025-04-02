Случаи возгорания сухой растительности участились в Алтайском крае
Один из таких пожаров накануне потушили в Солонешенском районе
02 апреля 2025, 09:44, ИА Амител
Фото: mikhail serdyukov / unsplash.com
В Алтайском крае стали чаще происходить возгорания сухой растительности, сообщили в телеграм-канале МЧС региона.
Один из таких пожаров случился 1 апреля в километре от села Тог-Алтай Солонешенского района. Там полыхала трава на площади около 300 "квадратов". Добровольная пожарная команда из пяти человек ее потушила.
"Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем", – рассказали в ведомстве.
Всего за 1 апреля в крае ликвидировано 20 пожаров, шесть из них – в жилом секторе. В Барнауле потушили пять возгораний.
09:47:51 02-04-2025
крупосерам как и рыбакам объяснять элементарные вещи бесполезно.
пока мчс не начнет им выкатывать счета за затраты и минприроды за ущерб, ничего не поймут
10:07:46 02-04-2025
Гость (09:47:51 02-04-2025) крупосерам как и рыбакам объяснять элементарные вещи бесполе... яростно согласен!
10:01:43 02-04-2025
И не только сухой растительности