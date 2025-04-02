Случаи возгорания сухой растительности участились в Алтайском крае

Один из таких пожаров накануне потушили в Солонешенском районе

02 апреля 2025, 09:44, ИА Амител

Фото: mikhail serdyukov / unsplash.com

В Алтайском крае стали чаще происходить возгорания сухой растительности, сообщили в телеграм-канале МЧС региона.

Один из таких пожаров случился 1 апреля в километре от села Тог-Алтай Солонешенского района. Там полыхала трава на площади около 300 "квадратов". Добровольная пожарная команда из пяти человек ее потушила.

"Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем", – рассказали в ведомстве.

Всего за 1 апреля в крае ликвидировано 20 пожаров, шесть из них – в жилом секторе. В Барнауле потушили пять возгораний.