Слуцкий объявил награду в 5 млн за солдат ВСУ, которые издевались над пенсионером
Он заявил, что пора "открыть глаза" тем, кто считает проблему нацизма на Украине надуманной
15 августа 2024, 18:45, ИА Амител
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий объявил награду в 5 млн рублей за поимку украинских боевиков, которые глумились над пожилым жителем Курской области. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.
Ранее в канала распространились кадры, на которых солдаты Вооруженных сил Украины пародируют немецкий акцент, высмеивая мимо проходящего пенсионера. Они называли его "русским Иваном" и отправляли "идти пить водку".
"За поимку бандеровских недобитков, глумившихся над пожилым мужчиной — жителем Курской области и изображавших из себя нацистов, объявляю награду в 5 млн рублей", — написал Слуцкий.
Он добавил, что пора "открыть глаза" сомневающимся как в России, так и за рубежом, которые говорят, что проблема нацизма на Украине надумана.
08:00:51 16-08-2024
Откуда бабки? Из бюджета?
08:38:13 16-08-2024
Молодец Слуцкий! Уважаю!
09:34:54 16-08-2024
Пиар и никакой пользы. Как всегда только языком молоть.
12:44:01 16-08-2024
Гость (09:34:54 16-08-2024) Пиар и никакой пользы. Как всегда только языком молоть.... А Вы встаньте с дивана, поймайте бандеровских недобитков и тогда пишите пиар или не пиар, никакой пользы или же все таки есть польза.