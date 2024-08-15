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Слуцкий объявил награду в 5 млн за солдат ВСУ, которые издевались над пенсионером

Он заявил, что пора "открыть глаза" тем, кто считает проблему нацизма на Украине надуманной

15 августа 2024, 18:45, ИА Амител

Леонид Слуцкий / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Леонид Слуцкий / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий объявил награду в 5 млн рублей за поимку украинских боевиков, которые глумились над пожилым жителем Курской области. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

Ранее в канала распространились кадры, на которых солдаты Вооруженных сил Украины пародируют немецкий акцент, высмеивая мимо проходящего пенсионера. Они называли его "русским Иваном" и отправляли "идти пить водку".

"За поимку бандеровских недобитков, глумившихся над пожилым мужчиной — жителем Курской области и изображавших из себя нацистов, объявляю награду в 5 млн рублей", — написал Слуцкий.

Он добавил, что пора "открыть глаза" сомневающимся как в России, так и за рубежом, которые говорят, что проблема нацизма на Украине надумана.

ЛДПР спецоперация Курская область
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Комментарии 4

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Гость

08:00:51 16-08-2024

Откуда бабки? Из бюджета?

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Гость

08:38:13 16-08-2024

Молодец Слуцкий! Уважаю!

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Гость

09:34:54 16-08-2024

Пиар и никакой пользы. Как всегда только языком молоть.

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Гость

12:44:01 16-08-2024

Гость (09:34:54 16-08-2024) Пиар и никакой пользы. Как всегда только языком молоть.... А Вы встаньте с дивана, поймайте бандеровских недобитков и тогда пишите пиар или не пиар, никакой пользы или же все таки есть польза.

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