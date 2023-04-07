Слушатели Президентской программы посетили Барнаульский пивзавод

Они оценили работу предприятия и обсудили актуальные проблемы

07 апреля 2023, 11:30, ИА Амител

Слушатели Президентской программы на Барнаульском пивзаводе / Фото: Виталий Барабаш / "Толк"

Участники Президентской программы подготовки управленческих кадров посетили Барнаульский пивоваренный завод. Они посмотрели, как работает одно из крупнейших предприятий Барнаула и обсудили, какие проблемы сейчас стоят перед бизнесом.

Им презентовали систему контроля качества слабоалкогольных, безалкогольных напитков и воды, выпускаемых на пивоваренном заводе, экономические и производственные показатели работы предприятия, а также познакомили с технологией производства напитков.

На заводе такие гости не редкость.

"Мы реализуем социальную стратегию по длительному сотрудничеству с представителями высших учебных заведений, в том числе в качестве базы для учебных практик и стажировок студентов. Это особенно актуально для предприятий, работающих в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности, ведь работая и стажируясь непосредственно на производстве, будущий выпускник не только оттачивает навыки, полученные в процессе обучения, но и получает возможность трудоустройства", – отметил генеральный директор предприятия Алексей Рыбников.

А экскурсии и площадка для круглых столов – это уже добрая традиция для завода, подчеркнул топ-менеджер. Таким образом компания и слушатели Президентской программы взаимообогащаются новыми знаниями и информацией, возникают совместные проекты.

"У некоторых участников Президентской программы есть интересы выращивать, допустим, хмель для пивоварения в Алтайском крае. Она актуальна и для нас тоже. Возможно, в будущем завяжется какое-то партнёрство", – добавил Рыбников.





































Слушатели Президентской программы на Барнаульском пивзаводе / Фото: Виталий Барабаш / "Толк"

О том же говорят и сами "студенты": такой симбиоз научного подхода к обучению и практических стажировок на ведущих производственных предприятиях региона – основа и хороший базис для получения новых компетенций в рамках действующих производственных процессов.

"Меняются подходы, внедряются новые практики, преподаватели уходят от формата традиционных передач знаний, лекций, семинаров. Появляется больше интерактивов, игровых схем, деловых игр. Именно такой подход позволяет транслировать знания и практики на максимально широкие аудитории обучающихся – от бывших школьников – первокурсников студентов-очников до опытных собственников бизнеса, обучающихся на Президентской программе", – добавил директор Международного института экономики, менеджмента и информационных систем Степан Межов.

Напомним, Президентская программа управленческих кадров существует уже около 25 лет. За это время квалификацию повысили почти 2000 руководителей из разных сфер от пищевой и перерабатывающей промышленности до энергоотрасли. Главная задача госпрограммы – решение проблем бизнеса. И это делают через разные форматы: деловые игры, экскурсии на объекты, и даже стажировки на зарубежных предприятиях.

"Первый этап – образовательная часть. Вторая часть – стажировки. До 2020 года стажировки у нас проходили в странах Европы: в Германии, Франции, Норвегии, Японии. Сейчас география стран поменялась – это Беларусь, Турция, Иран", – рассказал директор КГБУ "Алтайский региональный ресурсный центр" Константин Ланин.