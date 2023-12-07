Смарт-буфеты появятся в четырех барнаульских школах
Установки планируют поставить в следующем году
07 декабря 2023, 09:30, ИА Амител
В барнаульских школах могут появиться смарт-буфеты, где дети будут заранее заказывать продукты для перекуса через мобильное приложение, сообщают "Вести Алтай".
"Заказанные продукты будут храниться в специальных ячейках, доступных по коду, который ребенок получает на телефон", - отмечает издание.
В буфете могут быть батончики злаковые, йогурты, соки и другие полезные продукты. Ребенок сможет забрать их в любое удобное для него время. Газировок и других запрещенных продуктов в школьном питании не будет.
Родители при этом могут контролировать выбор детей через приложение, отмечая запрещенные к заказу продукты. Тем самым смарт-буфеты решат проблему выбора продуктов питания, разгрузят обычные буфеты от очередей на переменах и обеспечат дополнительную безопасность, поскольку дети не будут покидать периметр школы.
На сегодня смарт-буфеты планируют установить в четырех учебных заведениях Барнаула. Ожидается, что умные установки появятся в школах уже в 2024 году.
10:07:54 07-12-2023
Пора пора, давно пора. 21ый век на дворе
10:08:40 07-12-2023
Отличная идея особенно учитывая, что мобильные телефоны запретили
10:22:30 07-12-2023
Гость (10:08:40 07-12-2023) Отличная идея особенно учитывая, что мобильные телефоны запр... Родители закажут или дети с вечера на утро из дома.
10:31:19 07-12-2023
Гость (10:22:30 07-12-2023) Родители закажут или дети с вечера на утро из дома.... А утром у ребенка, например, температура и он никуда не идет) Ну и да, код приходит на телефон, телефон лежит где-то, но не у ребенка))) Будем пришедший код на бумажку записывать, тоже заранее? Или сразу на бересту? Еще лучше вариант - код пришел родителю, тот забегался и просто забыл про этот код.
10:39:04 07-12-2023
Гость (10:31:19 07-12-2023) А утром у ребенка, например, температура и он никуда не идет... Хватит ныть. Написано нельзя пользоваться телефонами на уроках. При перемену ни слова не сказано.
13:48:09 07-12-2023
Гость (10:08:40 07-12-2023) Отличная идея особенно учитывая, что мобильные телефоны запр... - на уроках, но не на переменках.
11:36:54 07-12-2023
Ага, куда эти смарт буфеты ставить в маленькой школе, а детей много? На всех ячеек не хватит. Бред. И да, телефоны запретили, а тут нужен телефон. Ещё не известно как их забирать будут, какие условия, так что да, буду ныть
12:18:14 07-12-2023
так телефоны же запретят!!!
12:47:40 07-12-2023
Гость (12:18:14 07-12-2023) так телефоны же запретят!!!... Нам учитель на собрании сказала провести беседу с детьми чтобы телефоны во время уроков находились В РЮКЗАКАХ! Кто их запретит-то?
13:04:42 07-12-2023
Гость (12:47:40 07-12-2023) Нам учитель на собрании сказала провести беседу с детьми что... Насколько понимаю, вопрос о том, что делать с телефонами, отдан на откуп школам. Так что везде будет так, как придет в голову конкретному руководству школы.
13:27:28 07-12-2023
Гость (13:04:42 07-12-2023) Насколько понимаю, вопрос о том, что делать с телефонами, от... Так это логично. Кто из учителей захочет нести материальную ответственность за имущество детей? Урок заканчивается, один класс выходит из кабинета, другой заходит. Значит сдать телефоны дети должны учителю НА ПЕРЕМЕНЕ ПЕРЕД УРОКОМ(не во время же урока их собирать, а потом раздавать). Учителю из кабинета вообще не выходить получается? Ни в учительскую, ни в туалет,простите? Поэтому и просят, чтобы телефоны у детей были в рюкзаках.
12:19:39 07-12-2023
Шкафчики для личных вещей бы лучше поставили, чтобы не таскаться по школе со сменкой, шапклй, физ-рой
13:13:05 07-12-2023
Гость (12:19:39 07-12-2023) Шкафчики для личных вещей бы лучше поставили, чтобы не таска... Все вопросы к школе. В нашей есть.