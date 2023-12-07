Смарт-буфеты появятся в четырех барнаульских школах

Установки планируют поставить в следующем году

07 декабря 2023, 09:30, ИА Амител

Фото: amic.ru

В барнаульских школах могут появиться смарт-буфеты, где дети будут заранее заказывать продукты для перекуса через мобильное приложение, сообщают "Вести Алтай".

"Заказанные продукты будут храниться в специальных ячейках, доступных по коду, который ребенок получает на телефон", - отмечает издание.

В буфете могут быть батончики злаковые, йогурты, соки и другие полезные продукты. Ребенок сможет забрать их в любое удобное для него время. Газировок и других запрещенных продуктов в школьном питании не будет.

Родители при этом могут контролировать выбор детей через приложение, отмечая запрещенные к заказу продукты. Тем самым смарт-буфеты решат проблему выбора продуктов питания, разгрузят обычные буфеты от очередей на переменах и обеспечат дополнительную безопасность, поскольку дети не будут покидать периметр школы.

На сегодня смарт-буфеты планируют установить в четырех учебных заведениях Барнаула. Ожидается, что умные установки появятся в школах уже в 2024 году.