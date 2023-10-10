НОВОСТИОбщество

Смартфоны предложили запретить в российских школах

Это поможет школьникам сосредоточиться на учебном процессе

10 октября 2023, 17:54, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Депутат Госдумы Алексей Нечаев обратился к министру просвещения Сергею Кравцову с предложением запретить смартфоны в школах, сообщает РИА Новости.

"Если большинство родителей путем голосования принимает решение об ограничении смартфонов на территории учебного заведения, общеобразовательная организация должна быть оборудована специальными шкафчиками для хранения смартфонов", – говорится в сообщении.

Как считают авторы инициативы, это поможет школьникам сосредоточиться на учебном процессе и перестать отвлекаться на соцсети и игры во время уроков.

Ученикам разрешат использовать смартфоны только для экстренной связи с родителями.

Кравцова попросили предложить школам до конца 2023 года провести опрос среди родителей учащихся с целью выяснить необходимость такой инициативы.

Ранее ВЦИОМ в ходе опроса узнал, что 67% россиян поддерживают запрет смартфонов школьникам.

Фото: pixabay.com

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НОВОСТИОбщество
депутаты инициативы Гаджеты

Комментарии 16

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ха-ха

19:02:31 10-10-2023

Ну пусть тогда родители ,а особенно депутаты пример подадут. Зашёл на работу- телефон в шкафчик,а то как ни покажут заседание Думы- все сидят в телефоне играются.

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Смарт

19:19:23 10-10-2023

ну да конечно, ща набегу яжемамки с яжепапками что их дитяткам запретят пользоватся игрушками. в целом я поддерживаю инициативу,уж очень много тупых деток.

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Гость

00:05:54 11-10-2023

Смарт (19:19:23 10-10-2023) ну да конечно, ща набегу яжемамки с яжепапками что их дитятк... А вам-то что до чужих тупых деток?

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Гость

11:14:23 11-10-2023

Гость (00:05:54 11-10-2023) А вам-то что до чужих тупых деток?... А кто будет ПФР пополнять, чтобы нам пенсию платить? Эти создания с интеллектом баклажана?

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Гость

11:29:27 11-10-2023

Гость (00:05:54 11-10-2023) А вам-то что до чужих тупых деток?... Тупые детки вырастают и становятся тупыми специалистами - водителями, врачами, депутатами...

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Гость

14:47:53 11-10-2023

Смарт (19:19:23 10-10-2023) ну да конечно, ща набегу яжемамки с яжепапками что их дитятк... Так не рожай тупых деток, рожай умных, как делаю я.

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гость

22:53:04 10-10-2023

До какого возраста запрет?

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Гость

06:09:06 11-10-2023

Что такое экстренная связь с родителями? Скорее нам самим удобно когда ребенок всегда на связи, скорее всего это привычка, а не необходимость

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Гость

06:51:04 11-10-2023

Гость (06:09:06 11-10-2023) Что такое экстренная связь с родителями? Скорее нам самим уд... в школе он должен учиться, а не чтоб ему родители названивали.

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Гость

08:26:11 11-10-2023

Гость (06:09:06 11-10-2023) Что такое экстренная связь с родителями? Скорее нам самим уд... Да сфигале???? Телефон в школе нужен для экстренной связи с родителями!!!! В прошлом году ученик из 5 класса, подскользнулся на колеснице и голову расшиб, причем крови нормально было, завуч вызвала скорую ребенка одного отправили в травму, а родителям только через 5 часов сообщили, телефон у ребенка в сумке в классе был, ему даже не дали родителям позвонить, это как? И это не единичные случай.

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Гость

08:30:02 11-10-2023

Гость (08:26:11 11-10-2023) а родителям только через 5 часов сообщили, телефон у ребенка в сумке в классе был, ему даже не дали родителям позвонить, это как?. это уже вопрос к администрации школы и классному руководителю. еще когда ребенка оформлял в 1й класс в заявлении указывал телефоны для свой и жены. т.е. телефоны есть в школе. сейчас в каждом классе ест ькак минимум пара чатов в вацапе/телеге. один родительский а второй от классного руководителя. так что вопрос к руководству, что не соизволили сообщить

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Гость

11:16:11 11-10-2023

Гость (08:26:11 11-10-2023) Гость (06:09:06 11-10-2023) Телефон в школе нужен для экстренной связи с родителями!!!! Тогда Вы выбрали неудачный при мер- телефон никак не помог. А если бы эо были специальные детские часы-телефон, родители узнали бы обо всём раньше.

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Гость

11:12:58 11-10-2023

Ёлки-палки, как же мы без смартфонов выросли? Надысь разговаривал с одним деятелем из молодого поколения, отучившегося в ВУЗе и получившего диплом АйТишника... Человек тупо не знает, почему в байте не 10 бит, а 8... и мобилу себе покупает, чтоб игрухи все тянула... инфантильные, как мы в 5 классе были... Потому что ничем, кроме этой железки, не интересуются.

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Гость

14:49:14 11-10-2023

Гость (11:12:58 11-10-2023) Ёлки-палки, как же мы без смартфонов выросли? Надысь разгова... А сейчас ты без смартфона согласишься обходиться? Покажи пример, откажись!

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Гость

16:15:04 11-10-2023

И снова антинародная мерзость. На уроках да и то ребенок может получить более квалифицированную информацию их Интернета. Но ладно на уроке нельзя. Но запрещать везде это преступление противпочти всех прав и свобод гражданина и тем более ребенка. В сети полно безобразий которые вытворяют работники школ всех уровней. Рукоприкладство,издевательства самодурство насилие преследования и многое другое. Смартфоны у детей хоть как то сдерживают их противоправные в отношении детей деяния.

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Гость

18:00:22 11-10-2023

Гость (16:15:04 11-10-2023) И снова антинародная мерзость. На уроках да и то ребенок мож... И тем более сами учителя поощряют использование телефонов на уроках, например, предлагают сфотографировать задания с доски на телефон. Или зайти на сайт ОГЭ и решать там задачи под такими-то номерами. И т.д.

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