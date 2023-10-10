Смартфоны предложили запретить в российских школах
Это поможет школьникам сосредоточиться на учебном процессе
10 октября 2023, 17:54, ИА Амител
Депутат Госдумы Алексей Нечаев обратился к министру просвещения Сергею Кравцову с предложением запретить смартфоны в школах, сообщает РИА Новости.
"Если большинство родителей путем голосования принимает решение об ограничении смартфонов на территории учебного заведения, общеобразовательная организация должна быть оборудована специальными шкафчиками для хранения смартфонов", – говорится в сообщении.
Как считают авторы инициативы, это поможет школьникам сосредоточиться на учебном процессе и перестать отвлекаться на соцсети и игры во время уроков.
Ученикам разрешат использовать смартфоны только для экстренной связи с родителями.
Кравцова попросили предложить школам до конца 2023 года провести опрос среди родителей учащихся с целью выяснить необходимость такой инициативы.
Ранее ВЦИОМ в ходе опроса узнал, что 67% россиян поддерживают запрет смартфонов школьникам.
19:02:31 10-10-2023
Ну пусть тогда родители ,а особенно депутаты пример подадут. Зашёл на работу- телефон в шкафчик,а то как ни покажут заседание Думы- все сидят в телефоне играются.
19:19:23 10-10-2023
ну да конечно, ща набегу яжемамки с яжепапками что их дитяткам запретят пользоватся игрушками. в целом я поддерживаю инициативу,уж очень много тупых деток.
00:05:54 11-10-2023
Смарт (19:19:23 10-10-2023) ну да конечно, ща набегу яжемамки с яжепапками что их дитятк... А вам-то что до чужих тупых деток?
11:14:23 11-10-2023
Гость (00:05:54 11-10-2023) А вам-то что до чужих тупых деток?... А кто будет ПФР пополнять, чтобы нам пенсию платить? Эти создания с интеллектом баклажана?
11:29:27 11-10-2023
Гость (00:05:54 11-10-2023) А вам-то что до чужих тупых деток?... Тупые детки вырастают и становятся тупыми специалистами - водителями, врачами, депутатами...
14:47:53 11-10-2023
Смарт (19:19:23 10-10-2023) ну да конечно, ща набегу яжемамки с яжепапками что их дитятк... Так не рожай тупых деток, рожай умных, как делаю я.
22:53:04 10-10-2023
До какого возраста запрет?
06:09:06 11-10-2023
Что такое экстренная связь с родителями? Скорее нам самим удобно когда ребенок всегда на связи, скорее всего это привычка, а не необходимость
06:51:04 11-10-2023
Гость (06:09:06 11-10-2023) Что такое экстренная связь с родителями? Скорее нам самим уд... в школе он должен учиться, а не чтоб ему родители названивали.
08:26:11 11-10-2023
Гость (06:09:06 11-10-2023) Что такое экстренная связь с родителями? Скорее нам самим уд... Да сфигале???? Телефон в школе нужен для экстренной связи с родителями!!!! В прошлом году ученик из 5 класса, подскользнулся на колеснице и голову расшиб, причем крови нормально было, завуч вызвала скорую ребенка одного отправили в травму, а родителям только через 5 часов сообщили, телефон у ребенка в сумке в классе был, ему даже не дали родителям позвонить, это как? И это не единичные случай.
08:30:02 11-10-2023
Гость (08:26:11 11-10-2023) а родителям только через 5 часов сообщили, телефон у ребенка в сумке в классе был, ему даже не дали родителям позвонить, это как?. это уже вопрос к администрации школы и классному руководителю. еще когда ребенка оформлял в 1й класс в заявлении указывал телефоны для свой и жены. т.е. телефоны есть в школе. сейчас в каждом классе ест ькак минимум пара чатов в вацапе/телеге. один родительский а второй от классного руководителя. так что вопрос к руководству, что не соизволили сообщить
11:16:11 11-10-2023
Гость (08:26:11 11-10-2023) Гость (06:09:06 11-10-2023) Телефон в школе нужен для экстренной связи с родителями!!!! Тогда Вы выбрали неудачный при мер- телефон никак не помог. А если бы эо были специальные детские часы-телефон, родители узнали бы обо всём раньше.
11:12:58 11-10-2023
Ёлки-палки, как же мы без смартфонов выросли? Надысь разговаривал с одним деятелем из молодого поколения, отучившегося в ВУЗе и получившего диплом АйТишника... Человек тупо не знает, почему в байте не 10 бит, а 8... и мобилу себе покупает, чтоб игрухи все тянула... инфантильные, как мы в 5 классе были... Потому что ничем, кроме этой железки, не интересуются.
14:49:14 11-10-2023
Гость (11:12:58 11-10-2023) Ёлки-палки, как же мы без смартфонов выросли? Надысь разгова... А сейчас ты без смартфона согласишься обходиться? Покажи пример, откажись!
16:15:04 11-10-2023
И снова антинародная мерзость. На уроках да и то ребенок может получить более квалифицированную информацию их Интернета. Но ладно на уроке нельзя. Но запрещать везде это преступление противпочти всех прав и свобод гражданина и тем более ребенка. В сети полно безобразий которые вытворяют работники школ всех уровней. Рукоприкладство,издевательства самодурство насилие преследования и многое другое. Смартфоны у детей хоть как то сдерживают их противоправные в отношении детей деяния.
18:00:22 11-10-2023
Гость (16:15:04 11-10-2023) И снова антинародная мерзость. На уроках да и то ребенок мож... И тем более сами учителя поощряют использование телефонов на уроках, например, предлагают сфотографировать задания с доски на телефон. Или зайти на сайт ОГЭ и решать там задачи под такими-то номерами. И т.д.