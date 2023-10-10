Смартфоны предложили запретить в российских школах

Это поможет школьникам сосредоточиться на учебном процессе

10 октября 2023, 17:54, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Депутат Госдумы Алексей Нечаев обратился к министру просвещения Сергею Кравцову с предложением запретить смартфоны в школах, сообщает РИА Новости.

"Если большинство родителей путем голосования принимает решение об ограничении смартфонов на территории учебного заведения, общеобразовательная организация должна быть оборудована специальными шкафчиками для хранения смартфонов", – говорится в сообщении.

Как считают авторы инициативы, это поможет школьникам сосредоточиться на учебном процессе и перестать отвлекаться на соцсети и игры во время уроков.

Ученикам разрешат использовать смартфоны только для экстренной связи с родителями.

Кравцова попросили предложить школам до конца 2023 года провести опрос среди родителей учащихся с целью выяснить необходимость такой инициативы.

Ранее ВЦИОМ в ходе опроса узнал, что 67% россиян поддерживают запрет смартфонов школьникам.