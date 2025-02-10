Смартфоны, смарт-часы и планшеты. Где выгодно купить устройства Apple и Xiaomi в Барнауле?

В Unite Store есть подарки к любому празднику

10 февраля 2025, 10:15, ИА Амител erid: 2W5zFHRauJp

Unite Store / Фото из архива компании

Электроника уже давно стала частью жизни. Сегодня гаджеты помогают работать, учиться, отдыхать, оставаться на связи, облегчают быт и делают жизнь комфортнее. По данным сайта "Банки.ру", 72% россиян выбирают технику в качестве подарка, а 37 % покупают ее себе на праздник. При этом 45% мечтают о смартфоне, 28% – о ноутбуке. Важно отметить, что 93% респондентов продолжают активно пользоваться техникой, которую им подарили ранее. Это доказывает, что электронные подарки – действительно нужный и полезный презент, который радует долгие годы.

Если вы ищете подарок, который подойдет как для него, так и для нее, и придется кстати к любому празднику, приходите в Unite Store* – магазин и сервисный центр электронной техники в Барнауле. Здесь вы найдете большой выбор современных гаджетов и аксессуаров популярных брэндов.

Подарок, который всегда в моде

Выбирая презент, хочется, чтобы он был стильным и функциональным. Электроника отвечает этим требованиям, так как подходит и мужчинам, и женщинам разных возрастов. Современный рынок предлагает множество вариантов, поэтому вы легко найдете девайс, соответствующий интересам и стилю жизни человека.

Например, девушки чаще всего любят получать в подарок гаджеты для красоты и здоровья: современные фены, стайлеры, зеркала с подсветкой и портативные блендеры.

Мужчины также предпочитают практичные аксессуары, но это чаще всего держатели для зарядки в авто, компрессоры и другие устройства. А для тех, кто ценит комфорт в быту, и для людей старшего поколения можно подобрать гаджеты для дома: увлажнители, роботы-пылесосы и современные чайники.

Если вы до сих пор не определились с выбором, обратите внимание на маленький, но невероятно полезный девайс – пауэрбанк, который можно взять с собой куда угодно. Он пригодится в долгих поездках, на деловых встречах или активном отдыхе. Привлекательная цена (на Unite Store всего от 800 рублей) делает портативное зарядное устройство доступным и универсальным подарком.

Ассортимент Unite Store / Фото из архива компании

Еще один беспроигрышный вариант – подарочный сертификат. Он подойдет и мужчинам, и женщинам, и может стать как самостоятельным подарком, так и дополнением к основному презенту.

Все эти современные решения вы найдете в магазине Unite Store. Компания специализируется на продаже продукции Apple* и Xiaomi*, включая смартфоны, наушники, планшеты, смарт-часы, девайсы, аксессуары и другие устройства брендов.

Сервис и выгодная программа

Помимо большого выбора техники, Unite Store осуществляет профессиональный ремонт гаджетов любых производителей с гарантией до 14 дней.

А еще в Unite Store можно сдать свой старый смартфон в Trade-In* и получить скидку на покупку нового. Специалисты оценят его состояние и вычтут стоимость устройства из цены понравившейся модели. Это отличная возможность обновить технику по привлекательной цене.

Электроника – универсальный подарок, который не теряет своей актуальности. Порадуйте себя и близких, подарив частичку будущего уже сегодня.

Unite Store / Фото из архива компании

Магазин и сервисный центр электронной техники Unite Store

Адрес: Барнаул, пр. Социалистический, 119

Тел.: +7 (3852) 602-604

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СайтКупить технику можно в магазине и онлайн. От 5 000 рублей – бесплатная доставка по Барнаулу.

*Unite Store ("Юнит Стор"); Apple ("Эйпл"); Xiaomi ("Ксяоми"); Trade-In ("Трейд-Ин")

ИП Ненашев Алексей Владимирович (ОГРНИП 318222500042062)

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