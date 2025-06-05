"Смелость в бизнесе". Как прошел форум по недвижимости Altai Realestate

Мероприятие собрало около 500 экспертов

05 июня 2025, 11:00, ИА Амител erid: 2W5zFJBxXc4

Форум Altai Realestate в 2025 году / Фото: Сергей Богомолов

В мае на алтайском курорте Манжерок состоялся масштабный форум по недвижимости Altai Realestate*. Риелторы, инвесторы, девелоперы, банковские специалисты и представители власти обсудили проблемы и вызовы отрасли. Организатором выступил Союз риелторов Барнаула и Алтая при поддержке Российской гильдии риелторов, соорганизатор – Торгово-промышленная палата. О том, как прошел форум, в эфире радиостанции Business FM* Барнаул рассказала президент союза Марина Ракина.

Форум риелторов проходит на Алтае каждые два года. Масштабное мероприятие 2025-го было уже седьмым по счету. За эти годы менялись темы, спикеры и локации, но одно неизменно – актуальность подобного форума. Каждый раз организаторы формируют программы под наиболее острые темы. В этом году мероприятие назвали "Смелость в бизнесе. Смена поколений".

"Смена поколений – это про то, что мы меняемся, уходя от обыкновенных, спокойных, понятных сделок с недвижимостью на первичном и вторичном рынке. Смелость в бизнесе – это как раз то, что сейчас делают застройщики и риелторы. Они шагают в новые направления, новые локации. "Жилищная инициатива" зашла в Белокуриху с премиальным комплексом апарт-отелей Rizalta*, "Селф" не побоялся зайти в это непростое время на целый город в городе ("Город гор". – Прим. ред.)", – сказала Марина Ракина.

Инвестиционная деятельность в сфере недвижимости – ключевое направление форума-2025. Altai Realestate стал площадкой для презентации новых строительных проектов Алтайского края и Республики Алтай.

"Причем в основном это апартаменты, курортная и туристическая недвижимость – новое, очень перспективное направление развития бизнеса, особенно в Горном Алтае, где сейчас строят сразу несколько знаковых и масштабных объектов. И мы понимаем, что все они дают возможность дохода и инвестиций", – уточнила Ракина.

Именно поэтому форум уже второй раз проводят именно в Республике Алтай (специалисты этого региона тоже входят в союз). Здесь есть подходящее по размерам и статусу место – пятизвездочный отель горнолыжного курорта Манжерок. В Алтайском крае локаций, которые отвечали бы всем запросам организаторов, нет. Впрочем, сейчас мероприятия такого уровня делают ставку на Rizalta. Возможно, именно здесь пройдет следующий форум риелторов в 2027 году.

Форум Altai Realestate в 2025 году / Фото: Сергей Богомолов

* Altai Realestate ("Алтай Риалистейт"); Business FM ("Бизнес ФМ"); Rizalta ("Ризалта")

Союз "СРО НП "Союз риелторов Барнаула и Алтая"

Реклама