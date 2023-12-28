Зарытое шампанское. Новогодние истории от "Детей лейтенанта Шмидта"

Петр Винс и Дмитрий Никулин играли в новогодние фанты и выполняли задания от ведущих "Переговорки" на amic.ru

28 декабря 2023, 09:45, ИА Амител

В предновогодней "Переговорке" на amic.ru – особые гости: Петр Винс и Дмитрий Никулин, актеры театра эстрады "Дети лейтенанта Шмидта". Вместе с ведущими Александром Михельсоном и Евгенией Даровской они вспоминают, что было хорошего в 2023 году. А еще – играют в фанты, рассказывают анекдоты, стихи, признаются в глупостях, которые говорили публично и перечисляют свои самые неожиданные подарки от друзей и судьбы.

Кто в "Переговорке":

Петр Винс: российский киноактер, участник команды "Дети лейтенанта Шмидта". Родился 20 сентября 1972 года. После окончания Института культуры попал в шоу-театр "Калейдоскоп", который играл в КВН, а в 1996 году образовалась команда "Дети лейтенанта Шмидта", ставшая в 1998 году чемпионом игры. Участвовал в различных телепроектах и сериалах.



Дмитрий Никулин: российский актер, участник команды "Дети лейтенанта Шмидта". Родился 3 февраля 1974 года в городе Барнауле. В 1996 году окончил Алтайский политехнический институт. Член команды КВН "Дети лейтенанта Шмидта", в 2000-2001 годах участник команды КВН "Сибирские сибиряки". Участвовал в телепроектах "ОСП-студия", "33 квадратных метра", "Назло рекордам", в передачах "Слава богу, ты пришел", "Хорошие шутки", "Однажды вечером", "Бойцовский клуб" Украина, "Камеди клаб", "Смех в большом городе", "Вне игры" и др.

02:01 Гости новогодней "Переговорки" Петр Винс и Дмитрий Никулин играют в фанты.

03:16 Грустная новогодняя песня от известных актеров.

04:05 Всегда ли юмор спасает от жизненных неурядиц?

04:40 Правда ли, что комики в жизни на самом деле мерзкие, грустные и унылые?

05:24 Правда ли, что перед сценой нужно включать "режим энергосбережения" и как это сделать?

06:20 Фант вытаскивает ведущий "Переговорки" Александр Михельсон и рассказывает о самом главном позитивном событии, которое повлияло на жителей Барнаула.

07:30 О новом спектакле, в котором задействованы Петр Винс и Дмитрий Никулин и почему его стоит посмотреть. Называется спектакль "Три + Кот".

08:48 О хорошем, которое случилось в этом году в жизни Дмитрия Никулина и Петра Винса.

09:56 О самых неожиданных подарках, которые получали гости "Переговорки".

11:20 Любимые анекдоты гостей и комичные истории.

13:48 Что бы сказал россиянам под бой курантов Дмитрий Никулин?

15:40 Об органе Ленина и смерде пердячем. Какую самую глупую речь публично говорила ведущая "Переговорки" Евгения Даровская и смешные оговорки актеров.

17:03 Читаем новогодние стихотворения.

17:56 Как удается заплакать на сцене, если плакать совершенно не хочется.

18:35 Пожелания на Новый год.

Редакция благодарит Алтайский государственный театр кукол "Сказка" за помощь в организации съемок.