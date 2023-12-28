Зарытое шампанское. Новогодние истории от "Детей лейтенанта Шмидта"
Петр Винс и Дмитрий Никулин играли в новогодние фанты и выполняли задания от ведущих "Переговорки" на amic.ru
28 декабря 2023, 09:45, ИА Амител
В предновогодней "Переговорке" на amic.ru – особые гости: Петр Винс и Дмитрий Никулин, актеры театра эстрады "Дети лейтенанта Шмидта". Вместе с ведущими Александром Михельсоном и Евгенией Даровской они вспоминают, что было хорошего в 2023 году. А еще – играют в фанты, рассказывают анекдоты, стихи, признаются в глупостях, которые говорили публично и перечисляют свои самые неожиданные подарки от друзей и судьбы.
Кто в "Переговорке":
Петр Винс: российский киноактер, участник команды "Дети лейтенанта Шмидта". Родился 20 сентября 1972 года. После окончания Института культуры попал в шоу-театр "Калейдоскоп", который играл в КВН, а в 1996 году образовалась команда "Дети лейтенанта Шмидта", ставшая в 1998 году чемпионом игры. Участвовал в различных телепроектах и сериалах.
Дмитрий Никулин: российский актер, участник команды "Дети лейтенанта Шмидта". Родился 3 февраля 1974 года в городе Барнауле. В 1996 году окончил Алтайский политехнический институт. Член команды КВН "Дети лейтенанта Шмидта", в 2000-2001 годах участник команды КВН "Сибирские сибиряки". Участвовал в телепроектах "ОСП-студия", "33 квадратных метра", "Назло рекордам", в передачах "Слава богу, ты пришел", "Хорошие шутки", "Однажды вечером", "Бойцовский клуб" Украина, "Камеди клаб", "Смех в большом городе", "Вне игры" и др.
02:01 Гости новогодней "Переговорки" Петр Винс и Дмитрий Никулин играют в фанты.
03:16 Грустная новогодняя песня от известных актеров.
04:05 Всегда ли юмор спасает от жизненных неурядиц?
04:40 Правда ли, что комики в жизни на самом деле мерзкие, грустные и унылые?
05:24 Правда ли, что перед сценой нужно включать "режим энергосбережения" и как это сделать?
06:20 Фант вытаскивает ведущий "Переговорки" Александр Михельсон и рассказывает о самом главном позитивном событии, которое повлияло на жителей Барнаула.
07:30 О новом спектакле, в котором задействованы Петр Винс и Дмитрий Никулин и почему его стоит посмотреть. Называется спектакль "Три + Кот".
08:48 О хорошем, которое случилось в этом году в жизни Дмитрия Никулина и Петра Винса.
09:56 О самых неожиданных подарках, которые получали гости "Переговорки".
11:20 Любимые анекдоты гостей и комичные истории.
13:48 Что бы сказал россиянам под бой курантов Дмитрий Никулин?
15:40 Об органе Ленина и смерде пердячем. Какую самую глупую речь публично говорила ведущая "Переговорки" Евгения Даровская и смешные оговорки актеров.
17:03 Читаем новогодние стихотворения.
17:56 Как удается заплакать на сцене, если плакать совершенно не хочется.
18:35 Пожелания на Новый год.
Редакция благодарит Алтайский государственный театр кукол "Сказка" за помощь в организации съемок.
09:59:34 28-12-2023
Смерд пердячий - нелепый нецензурный юмор!
10:09:32 28-12-2023
О какой культуре можно говорить, когда краевые СМИ публикуют такое название.
11:51:30 28-12-2023
Ирина (10:09:32 28-12-2023) О какой культуре можно говорить, когда краевые СМИ публикуют... Оперативно заголовок подправили.
10:35:49 28-12-2023
Юмор "второй свежести". Себя не уважать - смотреть такое...
10:44:22 28-12-2023
да уж, куда катимся с такими названиями.....
13:27:13 28-12-2023
Гость (10:44:22 28-12-2023) да уж, куда катимся с такими названиями........ Косят под американский юмор, где пердеть и рыгать это смешно?
12:31:32 28-12-2023
Эти персонажи давно уже на свалке истории.
12:52:48 28-12-2023
Нафталиновых квншиков достали из коробки.... Походу беда с юмором...
14:09:57 28-12-2023
И опять евреи нам шелуху на уши вешать собираются как они надоели а хочется чего то доброго душевного
16:35:25 28-12-2023
"Серьёзность - это потуги маленького человека на величие." Бернард Шоу. Друзья, спасибо, что так внимательны к нашим программам! Если вы не ограничились заголовком, то обратили внимание, что ни пошлости, ни, уж, тем более, американского юмора здесь нет). Наши замечательные, интеллигентные и талантливые актеры Пётр Винц и Дмитрий Никулин умело вошли в привычное амплуа юмористов и помогли создать лёгкую, предновогоднюю атмосферу. Огромное им спасибо! Уверена, что многие хоть раз, но улыбнулись) Желаю всем нам стать немного легче и добрее в новом году! С Наступающим! "Улыбайтесь, Господа!"
10:26:48 30-12-2023
"Улыбайтесь, Господа!" - Е. Даровская. Вспомнилось высказывание французской королевы Марии-Антуанетты «Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!». Юмор - это, конечно, хорошо.