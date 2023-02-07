Смертельная драка на Старом базаре привела ещё к одному уголовному делу

На этот раз фигурантом стал "инвалид" Дмитрий Лопатин, его обвиняют в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести

07 февраля 2023, 07:31, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

История осуждённого в 2022 году за смертельную драку на Старом базаре барнаульца Михаила Старцева получила неожиданное продолжение. Теперь Старцев выступает в качестве потерпевшего: его адвокатам удалось добиться возбуждения дела в отношении ранее проходившего свидетелем Дмитрия Лопатина, которого в соцсетях окрестили "инвалидом". Такое прозвище он получил из-за трости, которую использовал как оружие. До этого правоохранители долгое время обходили вниманием Лопатина, хотя, по версии следствия, именно он принял активное участие в конфликте и, по сути, стал его зачинщиком. Лопатин первым нанёс несколько ударов Старцеву и сопровождавшим его девушкам. И только затем к конфликту подключился Павел Рохлов вместе с супругой. В итоге драка закончилась смертью Рохлова. Он погиб после удара Старцева в голову.

Сейчас Лопатина обвиняют в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений с применением предметов, используемых в качестве оружия. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы. Подробности – в материале amic.ru.

"Моральная компенсация"

Дело Лопатина поступило в суд ещё в ноябре 2022 года. Его обвиняют по ст. 112 ч. 2 п. 3 УК РФ. Максимальное наказание по этой статье – до пяти лет лишения свободы. Впрочем, исходя из сложившейся практики, обычно суд в случае обвинительного заключения ограничивается условным сроком.

Как сообщил amic.ru адвокат Старцева Евгений Цыганчук, поскольку Дмитрий Лопатин не признаёт свою вину, процесс может растянуться на несколько месяцев. Суд должен будет вновь заслушать тех же самых свидетелей, что проходили по делу Старцева. По оценке Цыганчука, дело Лопатина и возможный обвинительный приговор можно рассматривать как своеобразную моральную компенсацию. "Было бы справедливо, что лицо, которое явилось инициатором конфликта, закончившегося смертельным исходом, понесёт наказание", – прокомментировал Цыганчук.

Ранее другой адвокат Старцева, Татьяна Рыжкова, обращала внимание на то, что правоохранители почему-то не стали возбуждать уголовное дело в отношении зачинщика конфликта Лопатина. В деле присутствовали медицинские справки, подтверждающие травмы, в том числе перелом носа у Старцева от удара битой, а также ссадины и синяки у его спутниц. Как видно, позднее полиция всё же изменила своё мнение и возбудила дело по ст. 112 ч. 2 п. 3 УК РФ. Единственным пострадавшим выступает Михаил Старцев.

6 февраля должно было состояться очередное заседание по делу Лопатина, однако судья Центрального районного суда Барнаула Ирина Феночкина приняла решение отложить процесс. Дело в том, что на заседание не явился сам обвиняемый. Адвокат Лопатина рассказал, что его подзащитный накануне, 5 февраля, попал в ДТП и получил черепно-мозговую травму. В подтверждение юрист передал суду справку из медучреждения. От госпитализации Дмитрий Лопатин отказался. По словам адвоката, к следующему заседанию, 16 февраля, обвиняемый, скорее всего, сможет прийти в суд. Сейчас Лопатин находится под подпиской о невыезде.

Михаил Старцев также присутствовал на заседании, для этого его доставили из рубцовской колонии, где он отбывает наказание. Суд планировал приступить к допросу пострадавшего.

За что осудили Михаила Старцева

В марте прошлого года суд признал виновным Михаила Старцева в смерти Павла Рохлова. Мужчины стали участниками драки на Старом базаре летом 2020 года. Старцев получил шесть лет колонии строгого режима, хотя прокуратура просила 12 лет. Позднее защита пыталась обжаловать приговор, однако вердикт остался неизменным.

Как следует из материалов дела, Старцев вместе со своими спутницами – Лилией Ворогушиной и Лианой Лютовой приехал на такси к зданию летнего кафе. При выходе из машины их сразу же атаковал Дмитрий Лопатин, который весь вечер вёл себя агрессивно по отношению к посетителям. После того как Старцев дал ему отпор, Лопатин достал из своего автомобиля биту и двинулся с ней на компанию во главе со Старцевым. Удары от Лопатина получили все трое – досталось как девушкам, так и обвиняемому. Позднее к драке подключились супруги Рохловы. Однако они, как считает Старцев, не разобрались, кто зачинщик конфликта, и поддержали Лопатина, напав на Ворогушину, Лютову и Старцева. В какой-то момент Павел Рохлов отшвырнул Лилию Ворогушину, это заметил Михаил Старцев и нанёс сбоку удар в челюсть Рохлову. После этого пострадавший рухнул на асфальт и вскоре скончался, не приходя в сознание.

Сам Старцев настаивал на полном оправдании и утверждал, что действовал в пределах необходимой обороны. По его версии, нарушения закона не было, так как во время конфликта он был вынужден обороняться и защищать своих спутниц.