Смертельное ДТП произошло на трассе Алтайского края

Водитель одного из автомобилей скончался до приезда скорой помощи

30 декабря 2024, 17:45, ИА Амител

Фото: Госавтоинспекция Алтайского края

На трассе в Первомайском районе Алтайского края произошла авария с участием двух легковых автомобилей. Водитель одного из них погиб. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

На пятом километре трассы Белоярск – Заринск 53-летний водитель Toyota Corolla не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с автомобилем Renault Duster, за рулем которого был 39-летний водитель.

В результате ДТП водитель Renault и его пассажира увезли в больницу с травмами различной степени тяжести. Водитель Toyota Corolla погиб на месте аварии до приезда скорой помощи.