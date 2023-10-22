Смертельное ДТП произошло на выезде из алтайского села
71-летний водитель за рулем ВАЗ не уступил дорогу иномарке
22 октября 2023, 18:35, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул"
Смертельное ДТП произошло на выезде из села Мамонтово в сторону села Украинка. Об этом сообщает паблик "Инцидент Барнаул".
По предварительной информации, 71-летний водитель с двумя пассажирами, управляя автомобилем ВАЗ-21074, не уступил дорогу автомобилю Hyundai Solaris, двигающемуся по главной дороге, за рулём которой сидела 65-летняя женщина.
В результате скончалась 88-летняя пассажирка ВАЗ. Вторая 63-летняя пассажирка и водитель иномарки с переломами конечностей доставлены в Мамонтовскую ЦРБ. Водитель отечественного авто отказался от госпитализации.
19:08:54 22-10-2023
Надо что-то делать! Понаедут из ИамонтОвских районов на ВАЗах и мешают быстрым SOLARISам летать. Как вот например в Москве борются с такими делами? У них всё американские и немецкие машины. Что они делают, например, с Запорожцем с прицепом?
06:20:20 23-10-2023
Гость (19:08:54 22-10-2023) Надо что-то делать! Понаедут из ИамонтОвских районов на ВАЗа... а нефиг вашим солярисам летать,летуны обиженные,вам лишь бы гнать как сумасшедшие. запомни пуля все равно быстрее ваших помоек и как бы бытро ты не летел,от пули не улетишь.
08:48:32 23-10-2023
Вы больные что ли?? Дед совершенно конкретно нарушил ПДД /дедушка старый, ему всё равно,,/ за что и поплатился. Хотя, похоже, ему меньше всех досталось. А дороги там такие, что особо то и не разгонишься..