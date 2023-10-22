Смертельное ДТП произошло на выезде из алтайского села

71-летний водитель за рулем ВАЗ не уступил дорогу иномарке

22 октября 2023, 18:35, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Смертельное ДТП произошло на выезде из села Мамонтово в сторону села Украинка. Об этом сообщает паблик "Инцидент Барнаул".

По предварительной информации, 71-летний водитель с двумя пассажирами, управляя автомобилем ВАЗ-21074, не уступил дорогу автомобилю Hyundai Solaris, двигающемуся по главной дороге, за рулём которой сидела 65-летняя женщина.

В результате скончалась 88-летняя пассажирка ВАЗ. Вторая 63-летняя пассажирка и водитель иномарки с переломами конечностей доставлены в Мамонтовскую ЦРБ. Водитель отечественного авто отказался от госпитализации.