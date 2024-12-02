Смертельное ДТП с двумя грузовиками произошло в Алтайском крае

50-летний водитель пошел на обгон и столкнулся с большегрузом

02 декабря 2024, 17:17, ИА Амител

Место аварии / Фото: "В курсе 22"

50-летний мужчина погиб в результате жесткого ДТП в Троицком районе. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Алтайского края.

ДТП случилось в 13:10 на 269-м километре "Чуйского тракта". По предварительной информации, водитель Renault Duster, двигаясь в сторону Бийска, при обгоне большегруза DAF выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Scania. После этого иномарка отлетела в DAF.

Водитель Renault погиб. Обстоятельства инцидента выясняются, на месте работают сотрудники ГАИ.