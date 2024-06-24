СМИ: 9 человек погибли, 25 пострадали при нападении в Дагестане
По официальным данным МВД, в Дагестане убиты 6 полицейских, еще 12 ранены
24 июня 2024, 00:41, ИА Амител
Патроны / Фото: unsplash.com
Число погибших при нападении на Дагестан возросло до девяти человек, из них семеро – правоохранители. Об этом сообщает Telegram-канал "112" со ссылкой на собственный источник.
По данным канала, пострадали еще 25 человек.
Отметим, что по официальным данным МВД в Дагестане убиты 6 полицейских, еще 12 ранены. По сообщениям СМИ со ссылкой на очевидцев, перестрелки продолжаются.
Напомним, что ранее в Дагестане ввели режим контртеррористической операции. Возбуждены уголовные дела по статьям о теракте.
Комментарии 0