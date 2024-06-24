СМИ: 9 человек погибли, 25 пострадали при нападении в Дагестане

По официальным данным МВД, в Дагестане убиты 6 полицейских, еще 12 ранены

24 июня 2024, 00:41, ИА Амител

Патроны / Фото: unsplash.com

Число погибших при нападении на Дагестан возросло до девяти человек, из них семеро – правоохранители. Об этом сообщает Telegram-канал "112" со ссылкой на собственный источник.

По данным канала, пострадали еще 25 человек.

Отметим, что по официальным данным МВД в Дагестане убиты 6 полицейских, еще 12 ранены. По сообщениям СМИ со ссылкой на очевидцев, перестрелки продолжаются.

Напомним, что ранее в Дагестане ввели режим контртеррористической операции. Возбуждены уголовные дела по статьям о теракте.