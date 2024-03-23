СМИ: алтайский вуз перешел на дистант из-за теракта в "Крокус Сити Холле"

Некоторые университеты СФО также прибежали к аналогичной мере

23 марта 2024, 14:00, ИА Амител

Здание АлтГПУ / Фото: altspu.ru

Алтайский педагогический университет перешел на дистанционный формат работы из-за теракта в "Крокус Сити Холле", сообщает "Катунь 24" со ссылкой на студента вуза.

По его информации, о переходе на дистант учащихся уведомило руководство учреждения. В таком режиме АлтГПУ проработает 25 и 26 марта. Официально при этом о такой мере университет пока не объявлял.

Тем не менее пресс-служба вуза сообщила о переносе дня открытых дверей, который был запланирован на 23-е число. О новой дате сообщат позднее.

После теракта Минобрнауки РФ рекомендовало вузам отказаться от массовых мероприятий в выходные и перевести занятия в субботу в режим онлайн.

Так, в Сибири некоторые вузы уже отменили очные занятия 23 марта. По информации ТАСС, речь, в частности, идет о Новосибирском государственном техническом университете НЭТИ и Омском государственном университете.