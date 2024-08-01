СМИ: американцев Эвана Гершковича и Пола Уилана обменяли

По информации Bloomberg, они уже направляются за пределы РФ

01 августа 2024, 19:20, ИА Амител

Американский флаг / Фото: pxhere.com

Американского журналиста Эвана Гершковича и экс-морского пехотинца Пола Уилана обменяли. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, они направляются за пределы России. Другие подробности пока недоступны. В публикации подчеркивается, что США долгое время вели переговоры с Россией об их освобождении.

Гершковича, на тот момент сотрудника московского бюро издания The Wall Street Journal, задержали в марте 2023 года по подозрению в шпионаже. В июле суд приговорил его к 16 годам колонии строгого режима.

Бывшего морского пехотинца Уилана задержали 28 декабря 2018 года при получении от сотрудника российских спецслужб USB-накопителя. В 2020 году суд приговорил его к 16 годам тюрьмы за шпионаж.

Сегодня СМИ писали, что в небе над Калининградом заметили самолет, который использовался при обмене Виктора Бута. Согласно публикациям, России могли выдать Артема и Анну Дульцевых – в Словении супруги были приговорены к одному году и семи месяцам лишения свободы по обвинению в шпионаже.