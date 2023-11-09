СМИ: американские и сирийские военные устроили перестрелку в Сирии
Столкновение произошло на берегу Евфрата
09 ноября 2023, 09:25, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Сирийские и американские военные устроили перестрелку на берегу Евфрата на востоке от города Дейр-эз-Зор в Сирии, пишет "Коммерсант" со ссылкой на Al Mayadeen.
По информации телеканала, стороны применяют крупнокалиберные пулеметы, минометные установки и артиллерию.
Накануне ВВС США также атаковали оружейный склад на востоке Сирии.
До этого, с 17 октября по 7 ноября, силы США были атакованы больше 20 раз в Ираке и около 20 раз – в Сирии. США при этом ранее уже наносили удары по объектам в Сирии, отмечает издание.
09:26:42 09-11-2023
Пора там нам уже вмешиваться? Добровольцы есть?
09:35:19 09-11-2023
То-то потеха будет, если сирийцы наваляют пендосам... а так и должно случиться, потому что кроме как снимать красивое кино с героями пендосы ничего не умеют, и огребают ото всех- от "диких" вьетконговцев, кубинцев, афганцев, и, даст бог, от сирийцев огребут.
11:28:28 09-11-2023
Гость (09:35:19 09-11-2023) То-то потеха будет, если сирийцы наваляют пендосам... а так ... Ну, у тебя то сразу жизнь наладится))
15:54:18 09-11-2023
Гость (11:28:28 09-11-2023) Ну, у тебя то сразу жизнь наладится))... Не завидуй, а попрыгай с кастрюлей на голове, авось протрезвеешь...
09:47:31 09-11-2023
Все дружно разом навалились на гегемона. Это как в детской игре про царя горы (лучшая тактика это всем сразу полезть на гору, тогда царь горы не сможет отбиться). Но гегемон пока невозмутим и говорит, мол, не переживайте, мы мол и в режиме мультитаскинга умеем дела вести, ресурсов хватит, печатаем пока, все ок, ноу проблем. Не хватает правда для полной картины еще одного направления от другого актора, который тоже очень мечтает стать новым гегемоном
11:04:59 09-11-2023
А нечего там матрасникам делать. Янки гоу хом.
13:03:08 09-11-2023
Оккупировали Сирию и никто им ничего сделать не может, высшая раса, колонизаторы
15:32:01 09-11-2023
Назрела необходимость подогнать сирийским товарищам кое-что из современного вооружения.Что там пиндосы делают?Да страну грабят.Свободно и демократически.