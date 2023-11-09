СМИ: американские и сирийские военные устроили перестрелку в Сирии

Столкновение произошло на берегу Евфрата

09 ноября 2023, 09:25, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Сирийские и американские военные устроили перестрелку на берегу Евфрата на востоке от города Дейр-эз-Зор в Сирии, пишет "Коммерсант" со ссылкой на Al Mayadeen.

По информации телеканала, стороны применяют крупнокалиберные пулеметы, минометные установки и артиллерию.

Накануне ВВС США также атаковали оружейный склад на востоке Сирии.

До этого, с 17 октября по 7 ноября, силы США были атакованы больше 20 раз в Ираке и около 20 раз – в Сирии. США при этом ранее уже наносили удары по объектам в Сирии, отмечает издание.